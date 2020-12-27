İlk defa burs ve kredi alacaklara ödeme tarihi belli oldu
Bakan Kasapoğlu, ilk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye yapılacak 680 milyon 603 bin 508 liralık ödemenin bu gece başlayacağını açıkladı.
|27 Aralık 2020 13:01
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye yapılacak 680 milyon 603 bin 508 liralık ödemenin, bu gece başlayacağını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 2020-2021 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin, ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin bu gece hesaplarına yatacağını duyurdu.
İlk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye toplam 680 milyon 603 bin 508 lira ödeme yapılacağını aktaran Kasapoğlu, TC kimlik numarasının sonu "0" olanların 28 Aralık'ta, "2" olanların 29 Aralık'ta, "4" olanların 30 Aralık'ta, "6 ve 8" olanların ise 31 Aralık'ta ödemelerini alabileceğini kaydetti.
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