Yaşlı itfaiyeci koronavirüs mücadelesini kazanamadı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 63 yaşındaki itfaiyeci koronavirüse yenik düştü.
|27 Aralık 2020 13:13
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 63 yaşındaki itfaiyeci korona virüse yenik düştü.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan ve Darıca ilçesinde çalışan 63 yaşındaki itfaiyeci Behçet Yıldırım, yaklaşık 4 gün önce rahatsızlanınca korona virüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Yıldırım, hastanede tedavi altına alındı. Tedaviye rağmen durumu ağırlaşan Yıldırım, korona virüse yenik düştü. Hayatını kaybeden yaşlı adamın 5 yıldır Darıca İtfaiye Grup Amirliği'nde görev yaptığı ve az bir zaman kalan emekliliğini beklediği öğrenildi.
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