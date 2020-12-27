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Bakan Selçuk'tan 2020'nin unutulmayan anları paylaşımı

Selçuk, uzaktan eğitim döneminde "Ööretmenim boğön canlı ders var mı" diyen öğrenci ile evinde elektrik kesildiği için karakola gidip "Canlı dersim var, internetinizi kullanabilir miyim" diyen öğretmenin de aralarında olduğu bu yıla ait unutamadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı
 27 Aralık 2020 13:56
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Bakan Selçuk'tan 2020'nin unutulmayan anları paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde öğrenci ve öğretmenlerin diyaloglarının yer aldığı bu yılın unutulmaz anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Selçuk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 2020'nin son günlerinin yaşandığını belirterek, "Zorlu, yorucu bir yıldı ve bir salgınla sınandık. Tüm sıkıntılara rağmen hiç unutamayacağım anlar da vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Bunlardan bir kısmını sosyal medya hesabından paylaştığını hatırlatan Selçuk, "Birlikte hatırlayalım mı?" ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Evlerini birer okula dönüştüren ve dolaptan, kapıdan yazı tahtası yapan öğretmenlerimizi...'Ööretmenim boğön canlı ders var mı' diyerek bütün çocukların sesi olan yavruyu... Evden katıldıkları canlı derslere okul formasıyla giren çocukları... Evinde elektrikler kesildiği için karakola gidip 'Canlı dersim var, internetinizi kullanabilir miyim' diyen öğretmeni... 'Çocuklar dersteler diye sokakta bağıramaz olduk' diyerek Kızılay'da yolumu kesen simitçiyi... Muhtar odasını EBA destek noktasına çevirip kendisi dışarıda çalışan muhtarı... Zoom üzerinden yaptığımız öğretmen buluşmalarında 'Bizim eve gelsenize, oynarız' diyen kuzuyu... Kalp ve virüs resimleriyle dolu binlerce mektubu... 23 Nisan'da ülkece balkonlardan, pencerelerden, bahçelerden İstiklal Marşımızı okuyuşumuzu... Evlerindeki fazla bilgisayarların içini temizleyerek getirip bize teslim eden, "Evde duracağına çocuklar kullansın" diyen insanımızı...'Cevabını siz de bilmiyorsunuz ama yine de sorayım; salgın ne zaman biter, okul ne zaman açılır' diyen binlerce insanı... Yarısı 'Okullar açılsın', yarısı 'Okullar kapansın' diyen velilere Ziya Hoca'nın bakışlarını..."

Bakan Selçuk, unutamadığı anların yazdıklarından daha fazla olduğunu belirterek, "Hiçbirini unutmayacağım. Bütün zorluklar gibi umarım bugünleri de gelip geçtiğinde sadece bize kattıkları, kazandırdıkları, öğrettikleriyle hatırlayacağız." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı
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