Hakan Bayrakçı kulaklığı kopartıp canlı yayını terk etti
|27 Aralık 2020 14:25
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Semiha Şahin'in moderatörlüğünde Mehmet Metiner, Öztürk Yılmaz, Ruşen Gültekin, Metin Özkan ve Hakan Bayrakçı'nın daimi konuk olduğu programda AİHM'in kararı ele alınıyordu. Ağıralioğlu'nun 'Demirtaş salınsın mı?" sorusuna kaçak cevaplar vermesi üzerine daimi konuklardan Metin Özkan ile Hakan Bayrakçı aynı anda İYİ Parti'li Ağıralioğlu'na net cevap vermesi için soru yöneltmek isteyince bir anda ortam gerildi.
MHP eski Milletvekili gazeteci Metin Özkan bu sırada Semiha Şahin'e seslenerek "Semiha hanım bir moderatör olarak müdahala eder misiniz? Ben soru sormak istiyorum" dedi. ardından da "Susturun Hakan Bey'i" diye tekrar seslendi. Bunun üzerine Semiha Şahin "Kabalaşmayalım" derken, Mehmet Metiner de "Susturun lafı şık olmadı" dedi.
Hakan Bayrakçı'nın tepkisi ise daha sert oldu. "Hakan Bayrakçı 50 dakikadır
konuşmuyor Metinciğim. İstersen bırakıp gideyim" diyen Bayrakçı bir anda
mikrofon ve kulaklığını kopartıp yayını terk etti. Artık tartışmaların kesmediği
anlaşılan Bayrakçı, bu atraksiyonundan bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi
yayına tekrar dönerek görüşlerini açıklamaya devam etti.
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