Deprem anında pencereden atladı, o anlar kamerada

UĞUR ŞAHİN: TÜBİTAK İLE GÖRÜŞÜYORUZ, TÜRKİYE'DE BİR YER AÇMAK İSTİYORUZ Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin Türkiye ile yapılan aşı anlaşmasının kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi. Uğur Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile yapılan aşı anlaşmasına ilişkin, "Bu anlaşma çok mutlu ediyor bizi. Türkiye doğduğumuz ülke, anavatanımız. Kalbimizin olduğu yer. Türkiye'deki insanlara yardım edebilecek olmak bizim için büyük mutluluk." dedi.