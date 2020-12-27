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TOBB'dan 30 bin öğrenciye klavyeli tablet desteği

Online eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrencilere TOBB'dan klavyeli tablet desteği geldi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, pandemide online eğitim gören, maddi imkanı olmayan 30 bin öğrenci için klavyeli tablet temin ettiklerini ve öğrencilere ulaştırılmak üzere İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine dağıtımın başladığını bildirdi.
 27 Aralık 2020 14:43
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TOBB'dan 30 bin öğrenciye klavyeli tablet desteği

Online eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrencilere TOBB'dan klavyeli tablet desteği geldi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, pandemide online eğitim gören, maddi imkanı olmayan 30 bin öğrenci için klavyeli tablet temin ettiklerini ve öğrencilere ulaştırılmak üzere İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine dağıtımın başladığını bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), online eğitim alan ihtiyaç sahibi 30 bin öğrenciye klavyeli tablet dağıtıyor. "81 ile 81 okul" projesi kapsamında 65 şehirdeki okulu tamamlayarak teslim eden ve kalan iller için de çalışmalarını sürdüren Türk iş dünyasının çatı örgütünün yeni projesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için klavyeli tablet desteği oldu. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, geleceğin güvencesi olarak gördükleri gençlerin eğitimini çok önemsediklerine vurgu yaparak, "Bir taraftan ülkemizin ekonomisini büyütmeye çalışırken, bütün çocuklarımızın eğitim ve öğretim programlarına erişebilmeleri için eğitime yatırım yapmayı da ihmal etmedik. TOBB camiası olarak ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 30 bin adet klavyeli tablet temin ettik. 81 ilde 365 Oda ve Borsamız, öğrencilerimize dağıtılmak üzere tabletleri İl/İlçe Milli Eğitime teslim ediyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal sorumluluk bilinciyle, 81 ildeki ihtiyaç sahibi öğrencilere her sene Oda ve Borsaların desteği ile eğitim yardımı yaptıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Bu sene pandemi sonrası farklı bir adım atmak istedik. TOBB olarak, 365 Oda ve Borsamızla birlikte, online eğitim gören ama bilgisayar alacak maddi imkanı bulunmayan öğrencilerimize, klavyeli tablet hediye etmeye karar verdik. Biliyoruz ki, biz hep birlikte Türkiye'yiz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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