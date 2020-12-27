1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sızma girişiminde bulunan 15 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
 27 Aralık 2020 14:56
+Aa- Yazdır
Sızma girişiminde bulunan 15 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada komandoların, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır bir darbe daha indirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yıldırım Operasyonları'nda toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi
27 Aralık 2020 12:29		 Kara Kuvvetleri darbe girişimi davasında karar 30 Aralık'ta açıklanacak
27 Aralık 2020 11:38
FETÖ mensubu emekli subaydan 'dinleme ve Silivri' itirafları
27 Aralık 2020 11:16		 Kumpas planından FETÖ savcısı çıktı
27 Aralık 2020 08:21
Van'da teröristlere ait silah ve el bombası ele geçti
26 Aralık 2020 21:25		 Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
26 Aralık 2020 19:22
Başkentte terör örgütü DEAŞ operasyonu
26 Aralık 2020 14:54		 Teröristlerin kullandığı sığınakta roketatar mühimmatları ele geçirildi
26 Aralık 2020 11:43
Sızma girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi
26 Aralık 2020 11:07		 Mehmetçik Irak sınırında teröristlere geçit vermiyor
26 Aralık 2020 10:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:29 - Elazığ depremi, 100 yılda kırılmamış fay parçasında gelişti15:28 - Taksim'de turist kendisini uyaran polise saldırdı15:23 - Milyonlarca liralık kamu zararı engellendi15:22 - Kandilli Rasathanesi'nden Elazığ'daki depremi açıklaması15:20 - Yılın son kabine toplantısı yarın yapılacak15:19 - Mısır Çarşısı'nın 1 metrekarelik en küçük dükkanı
15:16 - 'Aşı yapıldığında 1 ay içinde daha sıkı frene basmış olacağız'15:11 - Polisten kaçan motosiklet sürücüsüne 9 bin 299 TL ceza15:05 - Bilim Kurulu Üyesi, aşıların tüm detaylarını anlattı14:58 - Fazla yolcu taşıyan minibüslerin 'görünmezlik' hilesi14:56 - Sızma girişiminde bulunan 15 terörist etkisiz hale getirildi14:53 - Kılıçdaroğlu: Adı asgari ücret, Türkiye'de oldu ortalama ücret
14:46 - Çin aşısı olan Rektör Özkan: Antikorlarımız çok yüksek seviyede14:43 - TOBB'dan 30 bin öğrenciye klavyeli tablet desteği14:40 - Deprem anında pencereden atladı, o anlar kamerada14:37 - Meteorolojiden İstanbul'u yarın için uyardı14:34 - 'Elazığ'daki depremde can kaybı yaşanmaması sevindiricidir'
14:25 - Hakan Bayrakçı kulaklığı kopartıp canlı yayını terk etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
TOGG fiyatıyla da içten yanmalı C-SUV'larla rekabet edecek
CHP'li vekilden, Pınar Gültekin'in babasına 'davadan vazgeç' telefonu
Çin aşısı olan Rektör Özkan: Antikorlarımız çok yüksek seviyede
AVM'lerden 6 bin kişiye istihdam sağlayacak yeni hamle
Daire başkanlığından gerekçesiz görevden alınıp müşavir kadrosuna atanmaya iptal kararı
Bakan Koca'ya soruldu... 'Çin mi, Alman mı? Hangisi denk gelirse şanslıyım?
Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde korkutan deprem
Kripto para Bitcoin, 27 bin dolar sınırına dayandı
Sosyal medyada ikinci Ercüment Ovalı vakası
Oppo üretime şubatta başlıyor: Bin kişiye istihdam sağlanacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
20 milyon Fenerbahçelilerin 2.5 milyonu cemaatten olması 1
puzzle 1
maxim tsigalko 1
mide yemek pil yemek gibidir 2
kırmızı oda 2
Mesleğini yapamayan üniversite mezunu 4
implant tedavisi 2
Büyük Yazar Yaşar Kemal 1
Şener Şen 1
kültür 1
SON İLANLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam