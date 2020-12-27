Sızma girişiminde bulunan 15 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
|27 Aralık 2020 14:56
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Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada komandoların, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır bir darbe daha indirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.
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