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Milyonlarca liralık kamu zararı engellendi

EGM KOM Daire Başkanlığınca hazırlanan "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 2019" faaliyet raporuna göre, geçen yıl mali suçlarla mücadelede 6 bin 950, kaçakçılık suçlarıyla mücadelede 11 bin 389, organize suçlarla mücadelede 564, suç gelirleriyle mücadele kapsamında 29 olmak üzere 29 bin 923 operasyon düzenlendi ve bu operasyonlarda 69 bin 593 şüpheli hakkında yasal işlem uygulandı
 27 Aralık 2020 15:23
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Milyonlarca liralık kamu zararı engellendi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığınca hazırlanan "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 2019" faaliyet raporu yayımlandı.

KOM Daire Başkanlığı ile bağlı birimlerin geçen yıl yaptıkları faaliyetlerin bulunduğu rapora göre, ulusal güvenliğe yönelik suçlarla mücadele kapsamında 10 bin 991, mali suçlarla mücadele kapsamında 6 bin 950, kaçakçılık suçlarıyla mücadelede 11 bin 389, organize suçlarla mücadelede 564, suç gelirleriyle mücadele kapsamında 29 olmak üzere 29 bin 923 operasyon düzenlendi ve bu operasyonlarda 69 bin 593 şüpheli hakkında yasal işlem uygulandı.

KOM birimleri yaptıkları çalışmalarla, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 102 bin 514 kaçak cep telefonu, 52 bin 969 tarihi eser/sikke, 120 kilo 19 gram muhtelif gıda, 23 milyon 887 bin 483 kaçak ilaç/hap, organize suçlarla mücadele kapsamında ise 3 bin 683 silah ile 167 bin 600 fişek ele geçirdi. Mali suçlarla mücadele kapsamında ise 6,4 milyon lira, 274,2 milyon dolar ve 79 bin avro sahte para yakalandı.

- Milyonlarca liralık kamu zararı engellendi

Vergi kaybına ve haksız rekabete sebep olan kaçakçılık suçları aynı zamanda terör ve organize suç örgütlerinin de finans kaynağı oldu.

KOM Daire Başkanlığının, 81 ilde akaryakıt, emtia, tütün, alkol, kültür ve tabiat varlıklarının kaçakçılığı ile mücadelesi kapsamında, başta insan sağlığını tehdit eden tıbbi ürünler olmak üzere ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen birçok suç unsuru ele geçirildi.

Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında ele geçen ürünlerin tahmini piyasa değeri 750 milyon lira ve engel olunan kamu zararı 400 milyon lira olarak değerlendiriliyor. Bu ürünlerin başında ise akaryakıt, tütün mamülleri ile alkol geliyor.

Türkiye'de petrol üretimi son derece sınırlı olduğundan, yıllık tüketimin yaklaşık yüzde 92'sini ithal petrol oluşturuyor. Petrolden elde edilen vergi geliri, devlet hazinesinde büyük bir paya sahip olması nedeniyle ülke ekonomisi için ayrı bir önem taşıyor.

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında, 2019 yılında piyasa değeri 36 milyon lira olan 5 milyon 602 bin 161 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Engel olunan vergi kaybının ise yaklaşık 18 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.

- Vergi kaybının yanı sıra toplum sağlığı da tehdit ediliyor

Türkiye'nin ÖTV gelirlerinde önemli bir paya sahip olan tütün mamulleri ve alkollü içkilerin kaçakçılığının yapılması devletin vergi kaybı yaşamasına neden olmakla birlikte toplum sağlığını da tehdit ediyor. Kaçak tütün mamulü ve alkollü içkilerin kolay paraya çevrilmesinde en önemli etkenlerin başında sadece ucuz ürün almaya odaklı tüketiciler geliyor. Bu durum tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığının suç örgütleri/grupları tarafından yapılmasını cazip hale getiriyor.

Tütün mamulleri kaçakçılığı kapsamında düzenlenen operasyonlarda 8 milyon 772 bin 616 paket kaçak sigara, 8 milyon 442 bin 380 doldurulmuş makaron, 411 bin 533 kaçak puro/sigarillo ve 304 bin 807 kilogram tütün (sarmalık, nargile, pipo vb.) ele geçirildi. Bu suç eğilimine bağlı olarak 2018 ve 2019 yıllarında devletin tahmini 3 milyar lira vergi kaybı yaşadığı tahmin ediliyor.

Alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği kapsamında geçen yıl yapılan operasyonlarda ise 422 bin 741 şişe ve 796 bin 320 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirildi.

Suçtan elde edilen ve ekonomik sisteme sokulan gelirler, haksız rekabete, milli ekonominin zarar görmesine, sosyal yapı ve kamu düzeninin bozulmasına neden oluyor. KOM birimleri de ülke çapında yürüttükleri operasyonlarla kamu zararının önlenmesinde önemli rol oynuyor.

Suç gelirleriyle mücadele kapsamında KOM ekipleri, geçen yıl yaklaşık 126 milyon lira "kara para" ile 617 araca el koydu.
Anadolu Ajansı
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