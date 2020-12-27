Elazığ depremi, 100 yılda kırılmamış fay parçasında gelişti

Elazığ'da bugün meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.3 büyüklüğündeki deprem, bölge halkında endişeye neden oldu. Bölgedeki deprem hareketini değerlendiren DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sözbilir, "Bugün yaşanan 5.3 büyüklüğündeki Elazığ depremi artçı bir deprem değil. 6.8 büyüklüğündeki Sivrice depreminin neden olduğu Uluova fayı üzerinde gelişen tetiklenmiş bir depremdir. Eldeki bilgilere göre bugün Elazığ'da olan deprem son 100 yılda kırılmamış bir fay parçası üzerinde gelişti. Bu fay parçası Keban Barajı ile Karakaya Barajı arasında uzanan yaklaşık 50 kilometre uzunluğunda bir fay. Uluova fay zonu olarak isimlendirilmiş olan bu fay, Doğu Anadolu fayının bir kolu olarak değerlendiriliyor. Yani bugün yaşanan Elazığ Kavaktepe depremi, 24 Ocak'taki 6.8 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntısı değil. Bu depremin tetiklediği Uluova fayı ile ilgilidir. Bu fayın önemli bir özelliği de Elazığ kent merkezine yakın yerden geçen ve Elazığ fay zonu olarak bilinen faya bağlanıyor olması. Elazığ kent merkezi ile Sivrice arasındaki 25 kilometrelik genişlik boyunca Doğu Anadolu fayına bağlanan 3 fay parçası, yeni depremlerle tetiklenme potansiyeli taşıyor" diye konuştu.