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Doğu Anadolu'daki 4 ilde buzlanma ve don bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
 27 Aralık 2020 15:51
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Doğu Anadolu'daki 4 ilde buzlanma ve don bekleniyor

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu olacak.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayının beklendiği bölgede, hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgar doğu ve kuzey yönlerinnen hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Van Gölü'nde ise rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan yer yer saatte 10-30 kilometre kuvvetinde esmesi ve görüş mesafesinin açık olması bekleniyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 5, Van'da 3, Bitlis'te 2 ve Muş'ta 1 derece olması tahmin ediliyor.

Bölgete görülecek buzlanma ve don olayı ile olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Soğuk hava etkisini gösteriyor

Öte yandan bölgede dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da karın ardından etkili olan soğuk hava cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu, bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, araçların camı buz tuttu.

Belediye ve karayolları ekipleri de kentte vatandaşların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için tuzlama ve buz temizleme çalışması yaptı.

Ağrı ve Kars'ta ise soğuk hava nedeniyle dere ile nehirlerin yüzeyi buzla kaplandı.

Bitkilerin kırağı tuttuğu kentlerde beyaza bürünen ağaçlar güzel manzaralar oluşturdu.

Vatandaşların, araçların üzerine battaniye ve branda sererek soğuk havadan korumaya çalıştı.
Anadolu Ajansı
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