57 yıllık evli çift 5 saat ara ile koronavirüse yenildi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikamet eden 57 yıllık evli çift, 5 saat ara ile korona virüse yenildi. Çift, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yan yana toprağa verildi.
|27 Aralık 2020 15:58
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikamet eden 57 yıllık evli çift, 5 saat ara ile korona virüse yenildi. Çift, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yan yana toprağa verildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Necmettin Cirit ve 71 yaşındaki Birsen Cirit çifti, bir süre önce yakalandıkları korona virüs nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Tedavi süreçleri devam eden çiftten Necmettin Cirit ve 5 saat sonrasında ise eşi Birsen Cirit hayatını kaybetti. Bir günde iki acı haberi alan çiftin yakınları üzüntüye boğuldu. Necmettin ve Birsen Cirit, Sakarya'nın Akyazı ilçesi Küçücek Merkez Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.
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