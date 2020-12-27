Prof. Dr. Özkan: 280 gönüllüde ciddi bir yan etki görülmedi

Çin'de üretilen Covid-19 aşısının gönüllü olarak testlerine katılan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Hastanemizde çalışmaya katılan 280 kişide mutlulukla söyleyebilirim ki ciddi bir yan etki olmadı. Etkilerini bir iki hafta içinde daha net göreceğiz. Aşıdan ümitliyim, öngörüm aşının işe yaradığı ile ilgilidir" dedi.

Çin'den getirilen yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısının gönüllü olarak testlerine katılan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, aşının etkileri hakkında bilgiler verdi. Sinovac firmasının testlerine gönüllü katılarak aşıyı Türkiye'de ilk yaptıranlar arasında yer alan Özkan, iki doz sonunda umut verici açıklamalar yaptı. Özkan, üniversite olarak Faz 3 çalışmasına katıldıklarını belirterek, "Çin'in Faz 3 çalışmasına üniversite olarak girdik. İki hafta arayla iki dozluk tedavi uygulandı. 2 dozda da hafif bir baş ağrısı, kaslarda ağrı oldu. Onun dışında ciddi bir yan etki olmadı. Faz 3 sürecindeki hastalarımıza baktığımız zaman herhangi bir yan etki olmadı" dedi.

Ailesinin de aşıyı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Özkan, "Bu süreçte plaseboya mı, aşıya mı denk geldiğini bilmiyorsunuz. Bunu bilgisayar ayarlıyor, kimse görmüyor. Ara sonuçlar açıklandı. Ciddi miktarda yüksek antikor değerlerinin olduğu, hatta aşıya denk geldiği anda korona olan kişilerin semptomlarının hafif geçtiği açıklandı" diye konuştu.

"280 gönüllüde yan etki olmadı ciddi"

Faz 3 çalışmasına AÜ'de 400 sağlık çalışanı ve gönüllülerde başlandığını aktaran Prof. Dr. Özkan, "Öncelikli sağlık çalışanları olarak tanımlanmıştı ama daha sonra revize edildi tüm gönüllüler denildi. Sağlık çalışanlarından başlamamızın nedeni onları takip edebilmek daha kolaydı. Daha sonra yelpaze genişletildi. 400 kişiden 280 kişi bu çalışmaya alındı. Bu 280 kişide aşının ciddi bir yan etkisi olmadı. Bunun içinde sadece doktor ve sağlık çalışanları yok, gönüllü vatandaşlarımız da vardı. Onlara da aşı yapıldı. 280 kişide mutlulukla söyleyebilirim ki ciddi bir yan etkiler olmadı. Etkilerini bir iki hafta içinde daha net göreceğiz. Ne kadarında antikor gelişmiş, ne kadarı etkili bunu uzun vadede anlayacağız. Ben aşıdan ümitliyim. Benim öngörüm aşının işe yaradığı ile ilgilidir" ifadelerine yer verdi.

"Tek silah aşı"

Şu anda korona virüse karşı tek silahın aşı olduğunun altını çizen Özlenen Özkan, "Eğer elimizde bir aşı varsa bunun ne olduğunun önemi yok. Çin, Alman aşısı fark etmez. Hepsinin etkinliği literatürde kısa vadede tanımlanmıştır. Hangi aşı olursa olsun ulaşabildiğimiz aşıyı yaptırmak, bence 3-4 aydaki ciddi salgını kırma açısından çok önemlidir. Yoksa biz eski hayatımıza kısa sürede geri dönemeyeceğiz" diye konuştu.

"Aşı olmazsak süreç uzayacak"

Prof. Dr. Özkan açıklamalarına şöyle devam etti:

"Biz aşı yaptırdık. Aşıya denk geldik mi bilmemekle birlikte. Aşıya denk gelmiş olsak bile aldığımız virüs yükünün çok az olması için kesinlikle bir süre daha maske ve mesafe önlemlerine devam etmeliyiz. Biz aşı olmazsak bu süreç daha da uzayacak. Aşı olursak bunun etkili olduğunu düşünüyoruz, kendi elde ettiğimiz ve literatürdeki bilgilerle. Bu anlamda yine sonbaharı bulacak şekilde kademeli olarak önlemler gevşetilecektir. Biz ne kadar hızlı ikna olup aşı olursak bence bu süreç daha hızlı olacak. Başka alternatifimiz olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir aşı yüzde yüz etkili değil zaten. Elbette küçük bir marjımız var. Daha hafif geçirebiliriz belki, o da bizim elimizde. Ne kadar az virüsle karşılaşırsak ve kurallara uyarsak daha güvende olacağımızı düşünüyorum."