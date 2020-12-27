Kısıtlamada İstanbul'un keyfini turistler çıkardı
|27 Aralık 2020 16:52
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Taksim ve İstiklal Caddesi'nde sakinlik dikkat çekerken, kısıtlamadan muaf olan turistler Galata Kulesi'ne akın etti. Turistler Galata Kulesi'nden boğaz manzarasına baktı, bazı turistler kendilerini görüntüleyen drone da el salladı. Galata Kulesi'ndeki turistlerle, Taksim ve İstiklal Caddesi'ndeki sakinlik havadan da fotoğraflandı.
EMİNÖNÜ'NDE TURİST YOĞUNLUĞU
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle öğle saatlerinde Eminönü sahilinde turist yoğunluğu yaşandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde meydanlarda turist yoğunluğu yaşandı. Kısıtlamadan muaf olan turistler İstanbul'un tadını çıkardı. Eminönü sahilinde tur atan turistler manzaraya karşı bol bol fotoğraf çektirdi. Bazı turistlerin ise maske takmadığı görüldü. Yasaklar nedeniyle bazı turistlerin sahil kenarı ve büfe önlerinde yemek yediği görüldü.
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