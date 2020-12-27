1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kısıtlamada İstanbul'un keyfini turistler çıkardı

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan İstanbul'un keyfini turistler çıkardı.
 27 Aralık 2020 16:52
+Aa- Yazdır
Kısıtlamada İstanbul'un keyfini turistler çıkardı

Taksim ve İstiklal Caddesi'nde sakinlik dikkat çekerken, kısıtlamadan muaf olan turistler Galata Kulesi'ne akın etti. Turistler Galata Kulesi'nden boğaz manzarasına baktı, bazı turistler kendilerini görüntüleyen drone da el salladı. Galata Kulesi'ndeki turistlerle, Taksim ve İstiklal Caddesi'ndeki sakinlik havadan da fotoğraflandı.

EMİNÖNÜ'NDE TURİST YOĞUNLUĞU

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle öğle saatlerinde Eminönü sahilinde turist yoğunluğu yaşandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde meydanlarda turist yoğunluğu yaşandı. Kısıtlamadan muaf olan turistler İstanbul'un tadını çıkardı. Eminönü sahilinde tur atan turistler manzaraya karşı bol bol fotoğraf çektirdi. Bazı turistlerin ise maske takmadığı görüldü. Yasaklar nedeniyle bazı turistlerin sahil kenarı ve büfe önlerinde yemek yediği görüldü.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs tedavisi gören astsubay hayatını kaybetti
27 Aralık 2020 17:05		 Araçla köpeğini sürükleyen sürücü: Eğitim gereği yapıldı
27 Aralık 2020 16:50
Bir doktor daha koronavirüse yenik düştü
27 Aralık 2020 16:46		 57 yıllık evli çift 5 saat ara ile koronavirüse yenildi
27 Aralık 2020 15:58
Prof. Dr. Ulaş: Covid-19 temel olarak sinir sistemini etkilemiyor
27 Aralık 2020 15:56		 Doğu Anadolu'daki 4 ilde buzlanma ve don bekleniyor
27 Aralık 2020 15:51
Mısır Çarşısı'nın 1 metrekarelik en küçük dükkanı
27 Aralık 2020 15:19		 'Aşı yapıldığında 1 ay içinde daha sıkı frene basmış olacağız'
27 Aralık 2020 15:16
Polisten kaçan motosiklet sürücüsüne 9 bin 299 TL ceza
27 Aralık 2020 15:11		 Bilim Kurulu Üyesi, aşıların tüm detaylarını anlattı
27 Aralık 2020 15:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:05 - Koronavirüs tedavisi gören astsubay hayatını kaybetti16:52 - Kısıtlamada İstanbul'un keyfini turistler çıkardı16:50 - Araçla köpeğini sürükleyen sürücü: Eğitim gereği yapıldı16:46 - Bir doktor daha koronavirüse yenik düştü16:23 - Yılbaşında koronavirüs tedbirleri sıkı denetlenecek16:21 - TSK'dan Libya ordusuna sualtı savunma eğitimi desteği
16:18 - Prof. Dr. Özkan: 280 gönüllüde ciddi bir yan etki görülmedi16:16 - Robot süpürge 'Katya' satışlarda ortalığı 'sildi süpürdü'15:58 - 57 yıllık evli çift 5 saat ara ile koronavirüse yenildi15:56 - Prof. Dr. Ulaş: Covid-19 temel olarak sinir sistemini etkilemiyor15:51 - Doğu Anadolu'daki 4 ilde buzlanma ve don bekleniyor15:49 - 2020'de salgına rağmen çok sayıda proje hizmete sunuldu
15:44 - Akşener'den Başkanlık Divanı üyelerine 'sahaya inin' talimatı15:29 - Elazığ depremi, 100 yılda kırılmamış fay parçasında gelişti15:28 - Taksim'de turist kendisini uyaran polise saldırdı15:23 - Milyonlarca liralık kamu zararı engellendi15:22 - Kandilli Rasathanesi'nden Elazığ'daki depremi açıklaması
15:20 - Yılın son kabine toplantısı yarın yapılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
TOGG fiyatıyla da içten yanmalı C-SUV'larla rekabet edecek
Çin aşısı olan Rektör Özkan: Antikorlarımız çok yüksek seviyede
CHP'li vekilden, Pınar Gültekin'in babasına 'davadan vazgeç' telefonu
Türk-İş, ilk kez asgari ücret önerisini açıkladı
AVM'lerden 6 bin kişiye istihdam sağlayacak yeni hamle
Bakan Koca'ya soruldu... 'Çin mi, Alman mı? Hangisi denk gelirse şanslıyım?
Daire başkanlığından gerekçesiz görevden alınıp müşavir kadrosuna atanmaya iptal kararı
Sosyal medyada ikinci Ercüment Ovalı vakası
Kripto para Bitcoin, 27 bin dolar sınırına dayandı
Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde korkutan deprem
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sokakta eşine bağıran erkek 3
olay tv'nin kapanması 2
vefa 3
bitcoin 2
kırmızı oda 2
kızılay 1
sonbahar 2
20 milyon Fenerbahçelilerin 2.5 milyonu cemaatten olması 1
maxim tsigalko 1
kokteyl antikor 1
SON İLANLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam