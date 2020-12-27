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Bir doktor daha koronavirüse yenik düştü

Samsun'un sevilen dahiliye doktoru Ali Murat Uludoğan yakalandığı korona virüse yenik düşerek, tedavi altına alındığı görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti.
 27 Aralık 2020 16:46
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Bir doktor daha koronavirüse yenik düştü

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dahiliye uzmanı olarak görev yapan doktor Ali Murat Uludoğan, yakalandığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düştü.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından, dahiliye uzmanı Ali Murat Uludoğan'ın Kovid-19 sebebi ile yaşamını yitirdiğini paylaştı.

Dağlı paylaşımında, "Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar dilerim. Sağlık camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemizin Dahiliye Uzmanı Ali Murat Uludoğan Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti. Doktorumuza Allah'tan rahmet kederli ailesine sabırlar dilerim. Sağlık camiamızın başı sağolsun."

Anadolu Ajansı
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