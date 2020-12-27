Araçla köpeğini sürükleyen sürücü: Eğitim gereği yapıldı
|27 Aralık 2020 16:50
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Antalya'nın Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde otomobilin ön kapısına bağlanarak koşturulan köpeğin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Köpeğin hareket halindeki otomobile yetişmeye çalışmasının ve zaman zaman düşerek sürüklenmesinin yer aldığı tepki çeken görüntüler üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Görüntülerdeki otomobili tespit eden ekipler, şüphelinin E.H. olduğunu belirledi.
EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI
Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bir köpeğin araca bağlı bir şekilde koşturulduğu görüntüler üzerine ekiplerimizce yapılan araştırmalar neticesinde olaydaki araç sürücüsü tespit edilmiş ve şahıs yakalanmıştır. Daima minik dostlarımızın yanındayız" ifadelerine yer verildi.
Polis ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı 3 bin 150 TL para cezası uygulanan E.H. hakkında, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na (hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak) göre işlem yapıldı.
SUÇ DUYURUSU
Antalya Candost Derneği'nce de E.H. hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, E.H. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Ayrıca hayvanın koruma altına alınmasını talep ettik. Biz bu davanın tarafı olduk ve takipçisiyiz" dedi.
'EĞİTİMİ GEREĞİ BÖYLE BİR ŞEY YAPTIK'
E.H. ise ifadesinde, köpeğe evin bir bireyi gibi baktıklarını belirterek, "Kendisine el bebek gül bebek bakıyoruz. İşkence etmek gibi bir düşüncemiz yoktu. Eğitimi gereği böyle bir şey yapıldı. Ayrıca kesinlikle hızlı gitmek gibi bir durum olmadı. Zaten korktuğu için 100 metre bile gitmeden durduk. Emniyete gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Bize 5199 sayılı kanuna göre işlem yapıldı. Tebligat bize posta ile yapılacak" dedi.
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