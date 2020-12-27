Koronavirüs tedavisi gören astsubay hayatını kaybetti
|27 Aralık 2020 17:05
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Konya'nın Akşehir ilçesinde korona virüs tedavisi gören astsubay hayatını kaybetti.
Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çanakkale'de bulunan 2'nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı'nda görev yapan silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Biçer, Covid-19 tedavisi gördüğü Akşehir Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak vefat etmiştir. Arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
Çanakkale'de bulunan 2'nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığında görev yapan silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Biçer, Kovid-19 tedavisi gördüğü Akşehir Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak vefat etmiştir. Arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 27, 2020
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