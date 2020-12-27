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Ardahan eksi 23 dereceyi gördü

Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 23 derece ölçüldü.
 27 Aralık 2020 17:33
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Ardahan eksi 23 dereceyi gördü

Kar yağışının ardından soğuk havanın etkisi altında olan bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında Ardahan'ın Göle ilçesinde 23 derece ölçüldü.

Göle ilçesinde dondurucu soğuktan dolayı buz tutan çok sayıda araç çalışmadı.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 18, Göle'de 23, Hanak'ta 14, Çıldır'da 12, Posof'ta 8 ve Damal'da 10 derece olarak kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı
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