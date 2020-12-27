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Geçen yıl bugün ilk kar yağmıştı: Aynı yer şimdi 15 derece

İstanbul'da 2019 yılında kış mevsiminin ilk karı, 27 Aralık'ta yağmıştı. Bugün ise termometrelerde sıcaklık, 15-16 derecelerde seyrediyor. İstanbullular, geçmiş yıllara göre havaların çok daha sıcak olduğunu ifade ediyor.
 27 Aralık 2020 18:15
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Geçen yıl bugün ilk kar yağmıştı: Aynı yer şimdi 15 derece

İstanbul'da 2019 yılında, kış mevsiminin ilk karı 27 Aralık günü yağmıştı. Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kısa süreli etkili olan karla karışık yağmur, araçların üzerinde beyaz örtü oluşturmuştu. Ancak yıl boyu mevsim normali değerlerinin üzerinde seyreden sıcaklık, "Bu yıl İstanbul'a kar yağacak mı?" sorularını da beraberinde getirdi. Geçen sene aynı tarihte karla kaplanan Çamlıca Tepesi'nde bugün ne kar yağışı, ne de dondurucu soğuktan söz etmek mümkün. Termometreler 15 dereceyi gösterirken, güzel havanın tadını ise sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler çıkardı.

"ESKİDEN İSTANBUL BOĞAZI'NIN DONDUĞU OLURDU"

Doğma büyüme İstanbullu olduğunu söyleyen ve geçmişte bu tarihlerde, havaların çok daha soğuk olduğunu ifade eden Mustafa Karahan, şunları söyledi: "Tabii iklimler değişiyor, araç sayısı çoğalıyor. Egzozlar, nüfus, kirlilik. Yine insandan kaynaklanıyor. Doğaya hiç dikkat etmiyoruz. Geçmiş zamanlarda nüfus, araç sayısı azdı. İnsanlar daha duyarlıydı. Aralık'ta kış olurdu. Boğazın donduğu zamanları hatırlıyoruz."

"MEVSİMLERİ TAM ANLAMIYLA YAŞAYAMIYORUZ"

Üsküdar'da evinin yakınındaki bir fırına gelen Harun Erdil, "Geçmişte, 12'nci ayın başı itibarıyla genelde eski devirlerde kar yağardı. İstanbul'un en yüksek rakımlı yerlerinden birindeyiz ve 12'nci ay bitmesine rağmen hala kar yapmıyor. Tabii bunun pek çok sebebi var. Gün geçtikçe de mevsimler birbirine giriyor. Mevsimleri tam anlamıyla yaşayamıyoruz. Çocukluk zamanlarımızda yerde en az 50-60 santim kar olurdu. Şimdi kar yağıyor, bunu görmek mümkün değil tabii" diye konuştu.

"ATMOSFER GİTTİKÇE ISINIYOR"

Üsküdar'daki bir başka vatandaş İzzet Yıldız ise "Dünyadaki sanayileşme buna çok etki ediyor. Atmosfer gittikçe ısınıyor ve kutuplardaki ısınmalardan dolayı, bütün dünyayı kuraklık etkisi altına aldı. İnşallah ülkemize yağmur ve kar yağar. Daha önceki yıllarda bu mevsimde genelde kar olurdu. Allah ülkemize yardım etsin" dedi.
DHA
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