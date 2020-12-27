Hastanede foseptik çukuruna düşen kadın vinçle kurtarıldı
|27 Aralık 2020 18:23
|+Aa- Yazdır
ADANA'da hastane bahçesinde yürüdüğü sırada kapağı yarı açık şekilde bulunan foseptik çukuruna düşen Nehir Cengiz'in (28) ayağı ve kaburgası kırıldı. İtfaiye ekiplerinin vinçle kurtardığı Cengiz'in hamile olduğu ve bebeğinin sağlık durumunun belirsiz olduğu öğrenildi.
Olay, saat 16.00 sıralarında Seyhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede işlemlerini yaptıktan sonra kantine doğru yürüyen ve hamile olduğu öğrenilen Nehir Cengiz, kapağı yarı açık olan foseptik çukuruna düştü. Cengiz'in çığlıklarını duyan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Can-Kur ekipleri sevk edildi. Kapağı açılan foseptik çukuruna giren bir itfaiye eri, kadını aşağı sarkıtılan ipe bağladı.
Yaralı kadın, vinç yardımıyla yukarı çekilerek kurtarıldı. Bacağında ve kaburgasında kırık olduğu öğrenilen Cengiz'in karnındaki bebeğinin ise durumunun belirsizliğini koruduğu öğrenildi. Kurtarma çalışmasının ardından foseptik çukuru masa ve sandalyelerle alınan güvenlik önlemleriyle kapatıldı.
Olay anında bölgede bulunan Kerim Küstü, 'Bir çığlık geldi. Arkamızı döndüğümüzde sesin foseptik çukurundan geldiğini duyduk. Kapağı kaldırdığımızda bir kadının düştüğünü gördük. Hemen durumu itfaiyeye bildirdikö diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çoban paylaştığı videolarla sosyal medya fenomeni oldu
27 Aralık 2020 18:41
|Neden koronavirüs aşısı olmalıyız?
27 Aralık 2020 17:34
|Ardahan eksi 23 dereceyi gördü
27 Aralık 2020 17:33
|Koronavirüs tedavisi gören astsubay hayatını kaybetti
27 Aralık 2020 17:05
|Kısıtlamada İstanbul'un keyfini turistler çıkardı
27 Aralık 2020 16:52
|Araçla köpeğini sürükleyen sürücü: Eğitim gereği yapıldı
27 Aralık 2020 16:50
|Bir doktor daha koronavirüse yenik düştü
27 Aralık 2020 16:46
|57 yıllık evli çift 5 saat ara ile koronavirüse yenildi
27 Aralık 2020 15:58
|Prof. Dr. Ulaş: Covid-19 temel olarak sinir sistemini etkilemiyor
27 Aralık 2020 15:56
|Doğu Anadolu'daki 4 ilde buzlanma ve don bekleniyor
27 Aralık 2020 15:51