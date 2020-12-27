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Hastanede foseptik çukuruna düşen kadın vinçle kurtarıldı

ADANA'da hastane bahçesinde yürüdüğü sırada kapağı yarı açık şekilde bulunan foseptik çukuruna düşen Nehir Cengiz'in (28) ayağı ve kaburgası kırıldı.
 27 Aralık 2020 18:23
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Hastanede foseptik çukuruna düşen kadın vinçle kurtarıldı

ADANA'da hastane bahçesinde yürüdüğü sırada kapağı yarı açık şekilde bulunan foseptik çukuruna düşen Nehir Cengiz'in (28) ayağı ve kaburgası kırıldı. İtfaiye ekiplerinin vinçle kurtardığı Cengiz'in hamile olduğu ve bebeğinin sağlık durumunun belirsiz olduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Seyhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede işlemlerini yaptıktan sonra kantine doğru yürüyen ve hamile olduğu öğrenilen Nehir Cengiz, kapağı yarı açık olan foseptik çukuruna düştü. Cengiz'in çığlıklarını duyan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Can-Kur ekipleri sevk edildi. Kapağı açılan foseptik çukuruna giren bir itfaiye eri, kadını aşağı sarkıtılan ipe bağladı.

Yaralı kadın, vinç yardımıyla yukarı çekilerek kurtarıldı. Bacağında ve kaburgasında kırık olduğu öğrenilen Cengiz'in karnındaki bebeğinin ise durumunun belirsizliğini koruduğu öğrenildi. Kurtarma çalışmasının ardından foseptik çukuru masa ve sandalyelerle alınan güvenlik önlemleriyle kapatıldı.

Olay anında bölgede bulunan Kerim Küstü, 'Bir çığlık geldi. Arkamızı döndüğümüzde sesin foseptik çukurundan geldiğini duyduk. Kapağı kaldırdığımızda bir kadının düştüğünü gördük. Hemen durumu itfaiyeye bildirdikö diye konuştu.
DHA
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