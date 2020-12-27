1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
 27 Aralık 2020 19:24
+Aa- Yazdır
Yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Adana'dan Niğde-Ulukışla yönüne giden yük treni, Topçu Mahallesi Tekbaraka mevkisinde kontrolsüz hemzemin geçitte Mahmut Kırık (57) idaresindeki 33 EF 176 plakalı traktöre çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan traktörün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza anı bölgedeki MOBESE kamerasınca kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Minibüste soludukları çakmak gazı patladı: 3 yaralı
27 Aralık 2020 20:09		 Antalya'da 2 sürücü, polisin üzerine araçlarını sürdü
27 Aralık 2020 18:39
Taksim'de turist kendisini uyaran polise saldırdı
27 Aralık 2020 15:28		 CHP'li vekilden, Pınar Gültekin'in babasına 'davadan vazgeç' telefonu
27 Aralık 2020 10:52
Karısı tarafından oklava ile darp edildi, kısıtlamada sokağa atıldı
27 Aralık 2020 10:11		 Taksi durağına 'kılıç' ile saldırdı, taksiciler tarafından hastanelik edildi
27 Aralık 2020 07:45
Hazine arazilerini kanuna aykırı şekilde satmaya çalışan 6 kişi tutuklandı
27 Aralık 2020 07:37		 Sahte içkiden bir ölüm de Aydın'da
27 Aralık 2020 06:17
Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı
26 Aralık 2020 17:25		 Anne ve kızı hemşireye seni öldürürüm diyerek saldırdı
26 Aralık 2020 16:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:55 - EGM'nin özür dilediği vatandaş Ankara'ya geldi20:48 - İçişleri, dernekler kanunu ile ilgili sorulara açıklık getirdi20:42 - Bakan Koca: Çin aşısının gelişi bir iki gün ertelendi20:23 - Prof. Dr. Sönmez: Aşı yaptırmam diyenler vatan hainidir20:09 - Minibüste soludukları çakmak gazı patladı: 3 yaralı20:07 - Çin'in başkentinde, ani vaka artış nedeniyle acil durum ilan edildi
19:33 - Çığ düşen bölgedeki arama çalışmalarına ara verildi19:30 - Kremlin Sözcüsü: Putin, korona virüs aşısı olacak19:24 - Yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti19:00 - Vakanın yanı sıra, temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor18:41 - Çoban paylaştığı videolarla sosyal medya fenomeni oldu18:39 - Antalya'da 2 sürücü, polisin üzerine araçlarını sürdü
18:23 - Hastanede foseptik çukuruna düşen kadın vinçle kurtarıldı18:22 - En popüler mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp' oldu18:15 - Geçen yıl bugün ilk kar yağmıştı: Aynı yer şimdi 15 derece18:12 - TESK'ten önemli alışveriş uyarısı! Bu ürünlerden uzak durun18:02 - Elazığ'da son 7 saatte 44 artçı deprem meydana geldi
17:34 - Neden koronavirüs aşısı olmalıyız?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
TOGG fiyatıyla da içten yanmalı C-SUV'larla rekabet edecek
Türk-İş, ilk kez asgari ücret önerisini açıkladı
Çin aşısı olan Rektör Özkan: Antikorlarımız çok yüksek seviyede
CHP'li vekilden, Pınar Gültekin'in babasına 'davadan vazgeç' telefonu
AVM'lerden 6 bin kişiye istihdam sağlayacak yeni hamle
Karısı tarafından oklava ile darp edildi, kısıtlamada sokağa atıldı
Başhekim koronavirüse yenik düştü
Bakan Koca'ya soruldu... 'Çin mi, Alman mı? Hangisi denk gelirse şanslıyım?
Asgari ücret yarın açıklanıyor! Taraflar ne istiyor
Daire başkanlığından gerekçesiz görevden alınıp müşavir kadrosuna atanmaya iptal kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Telegram 1
memurlarnette kadın üyeliği olan erkek üyeler 2
kırmızı oda 3
2020 yılı biterken söylenecek bir çift söz 2
20 milyon Fenerbahçelilerin 2.5 milyonu cemaatten olması 1
düşünmek 1
İşverenin aşı olmayan çalışanını kovması 1
maxim tsigalko 1
kültür 1
su 1
SON İLANLAR
Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya İnönü Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Gaziantep Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Düzce Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Çukurova Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam