Yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

YARGITAY: DERS YAPILAN SINIFA İZİNSİZ GİRMEK İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI İHLALDİR Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eğitim ve öğretimin yapıldığı sınıfların; öğrenciler, öğretmenler ve ilgililer haricindeki kişilerce açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kaldığını belirtti. Yargıtay, sınıfa izinsiz girdiği için uyarılan, uyarıya cevaben sınıf öğretmenini tehdit eden zanlının işyeri dokunulmazlığını ihlal ettiğini belirtti.