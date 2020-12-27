Kremlin Sözcüsü: Putin, koronavirüs aşısı olacak
|27 Aralık 2020 19:30
|+Aa- Yazdır
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in korona virüs aşısı olacağını açıkladı.
Rusya'da 60 yaş üstü kişilere yarından itibaren aşı uygulaması başlatılacağı duyurulması üzerine 68 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aşı olup olmayacağı merak konusu oldu. Daha önce yaptığı açıklamalarda sırası geldiğinde aşı olacağını ifade eden Putin, kendi ülkesinde geliştirilen Sputnik V aşısına güven duyduğunu dile getirmişti.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ülkede 60 yaş üstü kişilere aşı uygulama kararının ardından Putin'in ne zaman aşı olacağı ile ilgili soruya açıklık getirdi. Putin'in aşı olacağını ifade eden Peskov, yakın bir gelecekte Putin'in bu konuda açıklama yapacağını aktardı. Peskov, Putin'in aşı olacağını, böyle bir karar aldığını ve formalitelerin bitmesini beklediğini açıkladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çin'in başkentinde, ani vaka artış nedeniyle acil durum ilan edildi
27 Aralık 2020 20:07
|İspanya'da ilk korona aşısı 96 yaşındaki kadına yapıldı
27 Aralık 2020 13:22
|Somalili Bakan, ilk yurt dışı ziyaretini 'ikinci evim' dediği Türkiye'ye yaptı
27 Aralık 2020 11:18
|Mutasyon virüs Kanada'ya da sıçradı
27 Aralık 2020 10:04
|AB üyesi ülkeler koronavirüs aşılamalarına yarın başlıyor
26 Aralık 2020 22:45
|Kovid-19'un hızlı yayılan türü bir ülkeye daha sıçradı
26 Aralık 2020 17:28
|Çin'de ceza ehliyeti yaşı 12'ye kadar indirildi
26 Aralık 2020 15:16
|Eski Yunan Dışişleri Bakanı: Öcalan'ın valizinde büyük para vardı
26 Aralık 2020 09:54
|Vaka sayısı 80 milyonu geçti... İşte en çok vaka görülen ülkeler
25 Aralık 2020 20:33
|Kovid-19'a karşı bağışıklığın 8 ay sürebileceği belirlendi
25 Aralık 2020 14:58