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Minibüste soludukları çakmak gazı patladı: 3 yaralı
Kayseri'de minibüste çakmak gazı soluduğu iddia edilen E.Ç. (18) ile amca çocukları N.Ç. (17) ve B.Ç (18), patlama sonrası çıkan yangında çeşitli yerlerinden yaralandı. Kendi imkanları ile araçtan çıkan 3 genç, hastanede tedavi altına alındı.
|27 Aralık 2020 20:09
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Olay, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.Ç., babasına ait minibüste amca çocukları N.Ç. ve B.Ç ile birlikte çakmak gazı solumaya başladı. Bu sırada çocuklardan biri çakmak çakınca patlama oldu. Patlamayla birlikte minibüs alev aldı. El ve yüzleri yanan 3 genç, kendi imkanları ile minibüsten yaralı olarak çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 genç ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Polis ekiplerinin minibüs içinde ve çevresinde yaptığı incelemede 6 tane boş çakmak gazı şişesi bulundu. Yangın sonrası minibüs hurdaya dönerken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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