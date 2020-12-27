Bakan Koca: Çin aşısının gelişi bir iki gün ertelendi
|27 Aralık 2020 20:42
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Çin'in başkenti Pekin'de Kovid-19 vaka sayılarındaki ani artış nedeniyle "acil durum" ilan edilmesinin ardından bazı semtlerde giriş çıkışlar kapatıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin aşısının Pazartesi günü Türkiye'de olacağını açıklamıştı. Ancak Pekin'de ani gelişen koronavirüs vakalarının artışı nedeniyle gümrüklerin kapatıldığını açıklayarak, aşıların bir iki gün geç geleceğini duyurdu.
İşte Bakan Koca'nın açıklaması;
Pekin'deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.Pekin'de ani vaka artış nedeniyle acil durum ilan edildi
Pekin'deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/G2GfEX1MXoDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2020
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