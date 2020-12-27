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Bakan Koca: Çin aşısının gelişi bir iki gün ertelendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pekin'deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir.
 27 Aralık 2020 20:42
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Bakan Koca: Çin aşısının gelişi bir iki gün ertelendi

Çin'in başkenti Pekin'de Kovid-19 vaka sayılarındaki ani artış nedeniyle "acil durum" ilan edilmesinin ardından bazı semtlerde giriş çıkışlar kapatıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin aşısının Pazartesi günü Türkiye'de olacağını açıklamıştı. Ancak Pekin'de ani gelişen koronavirüs vakalarının artışı nedeniyle gümrüklerin kapatıldığını açıklayarak, aşıların bir iki gün geç geleceğini duyurdu.

İşte Bakan Koca'nın açıklaması;

Pekin'deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Pekin'de ani vaka artış nedeniyle acil durum ilan edildi
Memurlar.Net
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