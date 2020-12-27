Ceza yazılınca polise, 'vergimle maaş alıyorsunuz' dedi

DÜZCE'de, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişi polis ceza yazdığı sırada, "Benim vergimle maaş alıyorsunuz" dedi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek, "Kaç para vergi veriyorsun" Vereyim de kurtulayım senden. Al vergini de git. Sen kimin maaşını veriyorsun" diyerek tepki gösterdi.

Düzce'de polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yaptı. İçinde 3 kişi olan bir araç durdurularak, sokağa çıkma izinleri olmadığı kontrol edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için tutanak tutmaya çalışan polis ekiplerinin yanına gelen bir kişi, "Benim vergimle maaş alıyorsunuz. Her zaman vergi veriyorum. Vereyim vergi numarama bak. Ben eski memurum." diyerek polis memurlarına tepki gösterdi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek yaşananlar üzerine, "Kaç para vergi veriyorsun" Vereyim de kurtulayım senden. Al vergini de git. Sen kimin maaşını veriyorsun. Sen benim memuruma hakaret edemezsin." diyerek tepki gösterdi. Yaşanan tartışma sonrası 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira cezai işlem uygulandı.