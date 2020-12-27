1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Canlı yayında uyardı: En kötüsü henüz yaşanmadı

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "en kötüyü henüz yaşamamış olabileceği" konusunda uyarıda bulundu.
 27 Aralık 2020 22:24
+Aa- Yazdır
Canlı yayında uyardı: En kötüsü henüz yaşanmadı

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "en kötüyü henüz yaşamamış olabileceği" konusunda uyarıda bulundu.

ABD'nin önde gelen doktorlarından Fauci, CNN televizyonunda yaptığı açıklamada, "Endişemin nedeni Noel ve yeni yıl sonrası vakalarda artış olabileceği. Sonbahar sonu ve kışın başında vakaların eğilimine bakarsanız durum gerçekten çok rahatsız edici." dedi.

ABD'nin salgınla mücadelede çok kritik bir noktada olduğuna dikkati çeken Dr. Fauci, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın "en karanlık günler" endişesini kendisinin de taşıdığını söyledi.

ABD'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelede "en kötüyü henüz yaşamamış olabileceği" konusunda uyaran Fauci, "Önümüzdeki birkaç hafta çok daha kötü olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Aralık, ABD'de salgının başından beri en fazla ölümün gerçekleştiği ay oldu ve 63 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Uzmanlar ise Ocak 2021'in çok daha kötü olabileceği tahmininde bulunuyor.

ABD'de salgının kontrol altına alınabilmesi için tatil sezonunda seyahat edilmemesi uyarılarına rağmen 1 milyondan fazla kişi hava yolu ile seyahat etti.

Ülkede şu ana kadar 340 binden fazla kişi Kovid-19 yüzünden hayatını kaybederken, 19 milyonun üzerinde vaka görüldü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çin uzaya uzaktan algılama uydusu gönderdi
27 Aralık 2020 22:00		 Çin'in başkentinde, ani vaka artış nedeniyle acil durum ilan edildi
27 Aralık 2020 20:07
Kremlin Sözcüsü: Putin, koronavirüs aşısı olacak
27 Aralık 2020 19:30		 İspanya'da ilk korona aşısı 96 yaşındaki kadına yapıldı
27 Aralık 2020 13:22
Somalili Bakan, ilk yurt dışı ziyaretini 'ikinci evim' dediği Türkiye'ye yaptı
27 Aralık 2020 11:18		 Mutasyon virüs Kanada'ya da sıçradı
27 Aralık 2020 10:04
AB üyesi ülkeler koronavirüs aşılamalarına yarın başlıyor
26 Aralık 2020 22:45		 Kovid-19'un hızlı yayılan türü bir ülkeye daha sıçradı
26 Aralık 2020 17:28
Çin'de ceza ehliyeti yaşı 12'ye kadar indirildi
26 Aralık 2020 15:16		 Eski Yunan Dışişleri Bakanı: Öcalan'ın valizinde büyük para vardı
26 Aralık 2020 09:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:29 - İnternet kafede oyun oynayan gençlere ceza22:26 - Kent yoğunluğundan kaçanların uğrak noktası 'Yeşilada'22:24 - Canlı yayında uyardı: En kötüsü henüz yaşanmadı22:23 - 21. yüzyılın en iyi futbolcusu belli oldu22:01 - Ceza yazılınca polise, 'vergimle maaş alıyorsunuz' dedi22:00 - Çin uzaya uzaktan algılama uydusu gönderdi
21:49 - ODTÜ eski Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar vefat etti20:55 - EGM'nin özür dilediği vatandaş Ankara'ya getirildi20:48 - İçişleri, dernekler kanunu ile ilgili sorulara açıklık getirdi20:42 - Bakan Koca: Çin aşısının gelişi bir iki gün ertelendi20:23 - Prof. Dr. Sönmez: Aşı yaptırmam diyenler vatan hainidir20:09 - Minibüste soludukları çakmak gazı patladı: 3 yaralı
20:07 - Çin'in başkentinde, ani vaka artış nedeniyle acil durum ilan edildi19:33 - Çığ düşen bölgedeki arama çalışmalarına ara verildi19:30 - Kremlin Sözcüsü: Putin, koronavirüs aşısı olacak19:24 - Yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti19:00 - Vakanın yanı sıra, temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor
18:41 - Çoban paylaştığı videolarla sosyal medya fenomeni oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Türk-İş, ilk kez asgari ücret önerisini açıkladı
TOGG fiyatıyla da içten yanmalı C-SUV'larla rekabet edecek
Çin aşısı olan Rektör Özkan: Antikorlarımız çok yüksek seviyede
CHP'li vekilden, Pınar Gültekin'in babasına 'davadan vazgeç' telefonu
Karısı tarafından oklava ile darp edildi, kısıtlamada sokağa atıldı
AVM'lerden 6 bin kişiye istihdam sağlayacak yeni hamle
Hakan Bayrakçı kulaklığı kopartıp canlı yayını terk etti
Başhekim koronavirüse yenik düştü
Vakanın yanı sıra, temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor
Asgari ücret yarın açıklanıyor! Taraflar ne istiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kokteyl antikor 1
Şener Şen 2
Sivilce,siyah nokta sıkmak 2
ercüment ovalı 2
otobüs yolculugu 3
Batının,Allah'ın Resulüne saldırması 1
su 1
kırmızı oda 3
Her entry 1 tl olsaydı 3
Aşk olsun 1
SON İLANLAR
Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya İnönü Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Gaziantep Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Düzce Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Çukurova Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam