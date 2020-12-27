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Kent yoğunluğundan kaçanların uğrak noktası 'Yeşilada'

Eğirdir Gölü üzerinde 9 hektar üzerinde sadece 200 kişi yaşıyor, 1,5 kilometrelik yolculukla ulaşılıyor
 27 Aralık 2020 22:26
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Kent yoğunluğundan kaçanların uğrak noktası 'Yeşilada'

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Yeşilada, pandemi sürecinde adeta sessizliği yaşatıyor. Adada ikamet edenler, kent yoğunluğundan uzak bir yaşam sürerken, göl kenarında nefes almak isteyenler de Yeşilada'yı tercih ediyor.

Türkiye'nin sakin şehir unvanına sahip şehirlerinden biri de Isparta'nın Eğirdir ilçesi. Ülkenin en büyük göllerinden birine sahip olan Eğirdir'de 'sakin şehir' unvanının hakkını veren yerlerin başında Yeşilada geliyor. İlçe merkezine 1.5 kilometre uzaklıkta olan Yeşilada, 9 hektar alan üzerinde taş temelli ahşap evleri, dar sokaklarıyla otantik özelliğini koruyor.

1950'li yıllara kadar kayıkla ulaşım sağlanıyordu

Yeşilada'ya 1950'li yıllara kadar kayıklarla ulaşım sağlanırken, daha sonra ilçe merkeziyle arasına bağlantı yolu yapıldı. Karayolu bağlantısından önce Rumlar ile Türklere ait geleneksel konutların yer aldığı bir mahalle olan Yeşilada, yol bağlantısından sonra restoran ve pansiyonların açılmasıyla bir turizm merkezi haline geldi.

Pandemide kent yoğunluğundan kaçanların uğrak noktası

Yaklaşık 200 kişinin ikamet ettiği Yeşilada'da balıkçı restoranları ve pansiyonlar bulunuyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında restoranların geçici süre kapalı olması nedeniyle oldukça sakinliğe bürünen Yeşilada, kent yoğunluğundan kaçmak isteyenlerin uğrak noktası oluyor. Göl kenarında yoğunluktan uzak yürüyüş yapmak isteyenler bu günlerde Yeşilada'yı tercih ediyor. Adada günün her saatinde kuş seslerini duymak da mümkün.

"Adada balıkçılık yapılıyor"

Yeşilada sakinlerinden 73 yaşındaki Eyüp Coşar, doğma ve büyüme adada yaşadığını söyledi. Coşar, "Şimdi sadece balıkçılık yapılıyor. Otellerimiz, restoranlarımız var. Onlar da ekmek parasına burada çalışıyorlar. Bazı yerli halkımız İstanbul'da yaşıyor. Adada şu anda 50-60 hane anca yaşıyor. Sıkıldığımız zaman çıkıp biraz dolaşıyor sonra da evimize gidiyoruz. Dolaşırken yakın mesafede bulunmuyor, kendimizi koruyoruz" dedi.

"Pandemide rahat bir hayat geçiriyoruz"

43 yaşındaki Ruhsar Sinap da doğduğundan beri Yeşilada'da yaşadığını belirtti. Adanın güzel ve sakin bir yer olduğuna değinen Sinap, "Yaz aylarımız biraz hareketli geçiyor. Burada komşuluğumuz güzeldir. Birbirimize gidip gelebiliyorduk ancak pandemi döneminde kimseye gidemiyoruz. Diğer illere göre o yönden rahatız biraz daha. Evlerimizin anahtarı kapı üzerinde durur, bu konuda rahatız. Sakin olması açısından da diğer illere göre bu pandemi döneminde rahat bir hayat geçiriyoruz. En azından kapı dışına çıkabiliyoruz. Güneşten faydalanabiliyoruz. Büyükşehirde olsak mümkünü olmazdı dışarı çıkmaya" dedi.

"Kent yoğunluğundan uzaklaşmak için yürüyüşe geldik"

Arkadaşıyla Yeşilada'da yürüyüş yapan Pelin Özkılınç, Isparta kent merkezindeki yoğunluktan uzaklaşmak için adaya geldiklerini söyledi. Özkılınç, "Ayrıca göl havası alalım, yürüyüş yapalım istedik. Böyle bir değişiklik oldu bizim için. Kent merkezinde ne kadar mekanlar kapalı olsa da yoğunluk oluyor. Adaya sık sık geliyoruz. Balık yemek veya yürüyüş yaparak göl havası almak iyi geliyor" diye konuştu.

"Pandemi hayatımızda birçok şeyi değiştirdi"

Neriman Nazikler ise temiz hava alarak, pandemi sürecinde insanlardan uzak durmak için Yeşilada'da yürüyüş tercih ettiklerini ifade etti. Pandeminin hayatında birçok şeyi değiştirdiğini belirten Nazikler, "Birçok alışkanlığımızdan fedakarlık etmek zorunda kaldık. Özgürce dışarıya çıkamıyoruz. Arkadaşlarımız ve ailemizle eskisi gibi görüşemiyoruz. Biz de kendimizce insanlardan uzak şekilde temiz hava almaya geldik. İnsanları da kendimizi de tehlikeye düşürmenin anlamı yok" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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