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Tiroid cerrahisinde kalıcı ses kısıklığına çözüm

 27 Aralık 2020 23:12
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Tiroid cerrahisinde kalıcı ses kısıklığına çözüm

Sağlık Bakanlığı Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev alan akademisyenler kendi branşlarında tıbbi ve cerrahi müdahalelere devam ediyorlar. Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burhan Hakan Kanat Tiroid Cerrahisinde Sinir Monitörizasyonu Kullanılarak Ses Kısıklığı Riski En Alt Düzeye İndirgenme işlemi hakkında bilgiler aktardı.

Tecrübeli Ellerde Bu Risk %1'in Altına İndirgenebilir.

Tiroid cerrahisinde hem doktorların hem de hastaların en çok korktuğu durumun kalıcı ses kısıklığı olduğunu belirten Doç. Dr. Burhan Hakan Kanat, Bu durumun nedeninin ses tellerini uyaran sinirin tiroid bezine olan yakın komşuluğu olup diseksiyon sırasında bunun hasar görmesi olduğunu, tecrübeli ellerde bu riskin %1'in altına indirgenebileceğini belirtti.

Doç. Dr. Kanat, "Biz hastanemizde tiroid cerrahisinde bu siniri ameliyat sırasında monitörize ediyoruz. Bu sayede sinirin anatomik haritasını ortaya koyup, çalışıp çalışmadığını , herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bu yöntem sinirin gözle görülmesine tamamlayıcı bir rol üstlenerek cerraha yardım etmektedir. Sinirin fonksiyonu hakkında fikir verir." ifadelerine yer verdi.

Avrupa'da Nerdeyse %80-90 Oranında Bu Yöntem Standart Olarak Uygulanmaktadır.

Avrupa'da bu yöntemin yaygın olarak kullanıldığını belirten Doç. Dr. Kanat, " Sinir monitörizasyonunun en faydalı olduğu hastalar ise daha önce boyun cerrahisi geçirmiş olanlar, tiroid kanseri olanlar, nüks vakalar ve büyük guatrı olan hastalardır. Bugün Avrupa'da Nerdeyse %80-90 Oranında Bu Yöntem Standart Olarak Uygulanmaktadır. Bu yöntem hem hastaya daha fazla güven vermekte hem de cerraha yardımcı olmaktadır. Ayrıca ameliyat süresini de kısaltmaktadır." ifadelerini kullandı ve Bu yöntemi Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de kullandıklarını belirtti.

Doç. Dr. Burhan Hakan Kanat, "Bu açıdan bizlere her türlü desteklerini esirgemeyen başta sayın rektörümüz Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve hastanemiz başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk hocalarımız olmak üzere emeği geçen herkese hem kliniğimiz hem de hastalarımız adına çok teşekkür ederim ." ifadelerini kullanarak sözlerine son verdi.
Memurlar.Net
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