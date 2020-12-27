Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|27 Aralık 2020 23:27
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Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.08 sıralarında merkez üstü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yerin 12 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
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