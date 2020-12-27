Kuşadası Belediyesi asgari ücreti 3100 TL olarak belirledi
|27 Aralık 2020 23:37
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Asgari ücret ile geçimini sağlayan vatandaşlarımız için asgari ücret; vergisiz net 3 bin100 TL olmalıdır" şeklinde yaptığı açıklamanın ardından çalışanlarına müjdeyi verdi.
Başkan Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi'nde asgari ücretin 3 bin 100 Türk Lirası olacağını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kuşadası Belediyesi CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından asgari ücreti 3 bin 100 Türk Lirası'na çıkaran 3'üncü belediye oldu.
Türkiye'de sendikalarla hükümet arasında 2021 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağına dair görüşmeler sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret ile geçimini sağlayan vatandaşlarımız için asgari ücret, vergisiz net 3.100 TL olmalıdır" şeklinde bir açıklama yaptı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP liderinin açıklamasının ardından Kuşadası Belediyesi'nde 2021 yılında çalışanlara 3 bin 100 Türk Lirası asgari ücret ödeneceğini duyurdu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamayı sonuna kadar desteklediklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel "Emek bu hayattaki en önemli değerdir. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu her zaman emekten ve emekçiden yana olmuştur. Sayın Genel Başkanımızın asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamanın ardından hemen harekete geçtik. Belediyemizde Asgari Ücreti 3 bin 100 Türk Lirası yapmaya karar verdik. Tüm mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın tüm ülkemize örnek olmasını diliyorum" diye konuştu.
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