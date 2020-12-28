Türkiye'nin 'Laparoskopi Cerrahisi' alanındaki tecrübesi Orta Asya ülkelerine aktarılıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İslam Kalkınma Bankası (IsDB), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği işbirliğinde 26-27 Aralık tarihlerinde online ''Laparoskopik Cerrahi Kursu'' düzenledi.

Kovid-19 salgını sebebiyle çevrimiçi olarak düzenlenen cerrahi eğitime Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Azerbaycan'dan genel cerrah ve asistanlar katılım sağladı.

İki gün süren ve ülkemizin laparoskopi cerrahisi alanındaki önemli isimlerin bir araya geldiği, yoğun ilgi gösterilen online kursa, 5 ülkeden bin'e yakın uzman katıldı.

Kursun ilk gününde gerçekleştirilen canlı vaka operasyonu ekrana aktarılarak katılımcı cerrah ve asistanların istifadesine sunuldu. Programın ikinci günü ise teknik bilgi sunumları ile devam etti.

Salgın dönemi dahil; Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'da gerçekleştirdiği teknik tecrübe paylaşımı ve online sağlık eğitimi projelerine hız kesmeden devam eden TİKA, sağlık altyapısının gelişmesine katkılar sağlamaya devam ediyor.

"Laparoskopik Cerrahi"

Halk arasında kapalı ameliyat olarak da bilinen laparoskopik cerrahi, hastanın daha çabuk iyileşmesini ve açık ameliyatlara göre çok daha az ağrı hissetmesini sağlayan cerrahi bir yöntemdir. Karın bölgesinde gelişen çeşitli hastalıkların tanı ya da tedavisi için kullanılan laparoskopik cerrahi yönteminde, cilt üzerindeki kesi boyutu son derece küçüktür. Laparoskopik cerrahi, ismini cerrahi işlem sırasında kullanılan laparoskoptan alır. Karın bölgesine açılan kesiden vücut içine sokulan ve fiber optik bir teleskop olan laparoskop sayesinde hekim, operasyon sırasında rahat bir görüş elde eder.

Kansız ameliyat olarak da bilinen laparoskopik cerrahi yöntemi ile pek çok farklı hastalığın tanısı koyulabilir ve tedavisi yapılabilir.