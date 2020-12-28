1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin 'Laparoskopi Cerrahisi' alanındaki tecrübesi Orta Asya ülkelerine aktarılıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İslam Kalkınma Bankası (IsDB), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği işbirliğinde 26-27 Aralık tarihlerinde online ''Laparoskopik Cerrahi Kursu'' düzenledi.
 28 Aralık 2020 02:02
+Aa- Yazdır
Türkiye'nin 'Laparoskopi Cerrahisi' alanındaki tecrübesi Orta Asya ülkelerine aktarılıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İslam Kalkınma Bankası (IsDB), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği işbirliğinde 26-27 Aralık tarihlerinde online ''Laparoskopik Cerrahi Kursu'' düzenledi.

Kovid-19 salgını sebebiyle çevrimiçi olarak düzenlenen cerrahi eğitime Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Azerbaycan'dan genel cerrah ve asistanlar katılım sağladı.

İki gün süren ve ülkemizin laparoskopi cerrahisi alanındaki önemli isimlerin bir araya geldiği, yoğun ilgi gösterilen online kursa, 5 ülkeden bin'e yakın uzman katıldı.

Kursun ilk gününde gerçekleştirilen canlı vaka operasyonu ekrana aktarılarak katılımcı cerrah ve asistanların istifadesine sunuldu. Programın ikinci günü ise teknik bilgi sunumları ile devam etti.

Salgın dönemi dahil; Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'da gerçekleştirdiği teknik tecrübe paylaşımı ve online sağlık eğitimi projelerine hız kesmeden devam eden TİKA, sağlık altyapısının gelişmesine katkılar sağlamaya devam ediyor.

"Laparoskopik Cerrahi"

Halk arasında kapalı ameliyat olarak da bilinen laparoskopik cerrahi, hastanın daha çabuk iyileşmesini ve açık ameliyatlara göre çok daha az ağrı hissetmesini sağlayan cerrahi bir yöntemdir. Karın bölgesinde gelişen çeşitli hastalıkların tanı ya da tedavisi için kullanılan laparoskopik cerrahi yönteminde, cilt üzerindeki kesi boyutu son derece küçüktür. Laparoskopik cerrahi, ismini cerrahi işlem sırasında kullanılan laparoskoptan alır. Karın bölgesine açılan kesiden vücut içine sokulan ve fiber optik bir teleskop olan laparoskop sayesinde hekim, operasyon sırasında rahat bir görüş elde eder.

Kansız ameliyat olarak da bilinen laparoskopik cerrahi yöntemi ile pek çok farklı hastalığın tanısı koyulabilir ve tedavisi yapılabilir.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 81 milyonu geçti
27 Aralık 2020 23:48		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
27 Aralık 2020 23:34
Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
27 Aralık 2020 23:27		 İnternet kafede oyun oynayan gençlere ceza
27 Aralık 2020 22:29
Ceza yazılınca polise, 'vergimle maaş alıyorsunuz' dedi
27 Aralık 2020 22:01		 ODTÜ eski Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar vefat etti
27 Aralık 2020 21:49
EGM'nin özür dilediği vatandaş Ankara'ya getirildi
27 Aralık 2020 20:55		 Çoban paylaştığı videolarla sosyal medya fenomeni oldu
27 Aralık 2020 18:41
Hastanede foseptik çukuruna düşen kadın vinçle kurtarıldı
27 Aralık 2020 18:23		 Neden koronavirüs aşısı olmalıyız?
27 Aralık 2020 17:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:02 - Türkiye'nin 'Laparoskopi Cerrahisi' alanındaki tecrübesi Orta Asya ülkelerine aktarılıyor01:38 - İzmir'de trafik denetiminde 17 kişiye 53 bin 550 lira ceza kesildi00:11 - Bakan Koca yine vurguladı: Aşı zorunlu olmayacak00:04 - Kredi kartınızdan izinsiz para mı çekildi: İşte Yargıtay'ın son kararı00:02 - İstifa eden aday memurun dönüşüne dair önemli karar00:02 - 28 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
00:00 - Aile danışmanlığı sertifika programı, fırsatı kaçırmayın23:48 - Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 81 milyonu geçti23:37 - Kuşadası Belediyesi asgari ücreti 3100 TL olarak belirledi23:34 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:27 - Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi23:24 - İsrail 3'üncü kez karantinaya girdi
23:12 - Tiroid cerrahisinde kalıcı ses kısıklığına çözüm22:51 - Almanya'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı22:47 - Polis uzun süredir izliyordu! İçeriden tam 19 kişi çıktı22:29 - İnternet kafede oyun oynayan gençlere ceza22:26 - Kent yoğunluğundan kaçanların uğrak noktası 'Yeşilada'
22:24 - Canlı yayında uyardı: En kötüsü henüz yaşanmadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Kredi kartınızdan izinsiz para mı çekildi: İşte Yargıtay'ın son kararı
İstifa eden aday memurun dönüşüne dair önemli karar
Aile danışmanlığı sertifika programı, fırsatı kaçırmayın
Bakan Koca yine vurguladı: Aşı zorunlu olmayacak
28 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
İzmir'de trafik denetiminde 17 kişiye 53 bin 550 lira ceza kesildi
Türkiye'nin 'Laparoskopi Cerrahisi' alanındaki tecrübesi Orta Asya ülkelerine aktarılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Spritüel deistler 1
kokteyl antikor 1
suavi 1
2021 demokratik ve ekonomik reformların yılı olacak 3
Pandemizm 1
lavanta çayı 1
Telegram 1
bitcoin 2
memurlarnette kadın üyeliği olan erkek üyeler 1
sözlük bizimdir 3
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 226 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam