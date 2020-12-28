Yazıcıoğlu suikastında tüm deliller FETÖ'yü gösteriyor
|28 Aralık 2020 06:15
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BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin hayatını kaybettiği 2009 yılındaki helikopter kazasıyla ilgili çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkıyor. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçtiğimiz günlerde 17 şüpheli hakkında hazırladığı iddianame ile Yargıtay'da yargılanan kamu görevlileriyle ilgili hazırlanan mütalaaya ek gönderilen 85 sayfalık delil dosyası, kazanın arkasındaki FETÖ izlerini ortaya koydu.
KAZADA FETÖ MÜDAHALESİ VAR
FETÖ, helikopterin düşmesinin ardından başlatılan soruşturmaya müdahale ederek yönlendirmede bulundu. Buna göre, FETÖ'nün, olaya ilişkin ilk müdahalesi, helikopter enkazına ulaşıldığı ve Yazıcıoğlu'nun sağ bulunduğuna dair asılsız bilgi notu oldu. Söz konusu kirli bilgiyi, FETÖ'nün talimatıyla dönemin Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen tüm Türkiye'ye yayarken, asılsız bilgi notunun arama kurtarma çalışmalarını aksattığı, enkaza ulaşılmasının engellendiği ve böylece yaşayanların ölecekleri düşüncesiyle zaman kazanılmak istenildiği belirtildi.
GPS PARÇALARI SÖKÜLDÜ
FETÖ'nün olaya ilişkin ikinci müdahalesi ise sivil helikopter enkazından GPS parçalarının sökülmesi oldu. FETÖ'nün yayın kuruluşlarında geniş yer bulurken, Zaman Gazetesi, "İşte helikopterdeki cihazları söken subaylar" şeklinde manşet attı. Söz konusu haberler, yer-konum bilgileri içeren GPS cihazlarını, kara kutu olarak bilinen ses kayıt bilgisi içeriyormuş gibi kamuoyunu etkilemeye ve soruşturmayı örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmeye yönelik olarak değerlendirildi.
TEREYAĞINDAN KIL ÇEKER
Helikopterin kırıma uğramasıyla ilgili örgüt imamlarının kriptolu haberleşme
programı ByLock'tan yaptığı yazışmalar da soruşturma dosyalarına girdi. FETÖ'nün
Elazığ imamı Mehmet Durakoğlu'nun, "Başıma Yazıcıoğlu hadisesi gelince İzmir'e
Barbaros abinin (Barbaros Kocakurt FETÖ Türkiye İmamı) yanına gittim. Büyüğümüz
ile görüştük, İstanbul'da toplandık, Elaziz'e geldik, tereyağından kıl çeker
gibi kurtulduk" dediği tespit edildi.
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü: Mütalaa açıklandı
Delil kiralık kasadan çıktı
Kazanın ardında FETÖ'nün olduğuna dair bir diğer önemli delil ise Bank Asya'da kiralık kasada ele geçirilen belgeler oldu. Aydın Özsıcak ve Nusret Memiş'in avukatlığını yapan Mustafa Atalar'ın Bank Asya'nın Elazığ şubesinde bulunan kiralık kasası 2 Mayıs 2017 tarihinde mahkeme kararıyla açıldı. Kasada, Özsıcak'a ait el yazısıyla yazılmış 5 sayfalık savunma dilekçesi ele geçirildi.
Kaza günü dikkat çekici görüşme
FETÖ'nün kazaya ilişkin ilk müdahalesinde rol alan Dursun Özmen'in, Hrant Dink cinayetinin faillerinden eski istihbaratçı Tamer Bülent Demirel ile kazanın yaşandığı günkü irtibatları ortaya çıktı. Özmen'in, Demirel ile 25 Mart 2009 günü saat 16.14'te 206 saniye, 16.22'de 59 saniye, 17.04'te 64 saniye, 23.07'de 72 saniye görüşme gerçekleştirdiği belirlendi.
Osman Özgan
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