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Yazıcıoğlu suikastında tüm deliller FETÖ'yü gösteriyor

BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu suikastında tüm izler FETÖ'yü gösteriyor. Davaya ek olarak sunulan 85 sayfalık delil dosyasında kurtarma çalışmalarını sabote etmek için yayılan asılsız bilgilere, ByLock'taki itiraflara ve faillerin Dink cinayetiyle irtibatına dikkat çekiliyor. Yargıtay Başsavcılığı "Eylemi FETÖ'nün gerçekleştirdiği sonucuna varılmıştır" diyor.
 28 Aralık 2020 06:15
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Yazıcıoğlu suikastında tüm deliller FETÖ'yü gösteriyor

BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin hayatını kaybettiği 2009 yılındaki helikopter kazasıyla ilgili çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkıyor. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçtiğimiz günlerde 17 şüpheli hakkında hazırladığı iddianame ile Yargıtay'da yargılanan kamu görevlileriyle ilgili hazırlanan mütalaaya ek gönderilen 85 sayfalık delil dosyası, kazanın arkasındaki FETÖ izlerini ortaya koydu.

KAZADA FETÖ MÜDAHALESİ VAR

FETÖ, helikopterin düşmesinin ardından başlatılan soruşturmaya müdahale ederek yönlendirmede bulundu. Buna göre, FETÖ'nün, olaya ilişkin ilk müdahalesi, helikopter enkazına ulaşıldığı ve Yazıcıoğlu'nun sağ bulunduğuna dair asılsız bilgi notu oldu. Söz konusu kirli bilgiyi, FETÖ'nün talimatıyla dönemin Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen tüm Türkiye'ye yayarken, asılsız bilgi notunun arama kurtarma çalışmalarını aksattığı, enkaza ulaşılmasının engellendiği ve böylece yaşayanların ölecekleri düşüncesiyle zaman kazanılmak istenildiği belirtildi.

GPS PARÇALARI SÖKÜLDÜ

FETÖ'nün olaya ilişkin ikinci müdahalesi ise sivil helikopter enkazından GPS parçalarının sökülmesi oldu. FETÖ'nün yayın kuruluşlarında geniş yer bulurken, Zaman Gazetesi, "İşte helikopterdeki cihazları söken subaylar" şeklinde manşet attı. Söz konusu haberler, yer-konum bilgileri içeren GPS cihazlarını, kara kutu olarak bilinen ses kayıt bilgisi içeriyormuş gibi kamuoyunu etkilemeye ve soruşturmayı örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmeye yönelik olarak değerlendirildi.

TEREYAĞINDAN KIL ÇEKER

Helikopterin kırıma uğramasıyla ilgili örgüt imamlarının kriptolu haberleşme programı ByLock'tan yaptığı yazışmalar da soruşturma dosyalarına girdi. FETÖ'nün Elazığ imamı Mehmet Durakoğlu'nun, "Başıma Yazıcıoğlu hadisesi gelince İzmir'e Barbaros abinin (Barbaros Kocakurt FETÖ Türkiye İmamı) yanına gittim. Büyüğümüz ile görüştük, İstanbul'da toplandık, Elaziz'e geldik, tereyağından kıl çeker gibi kurtulduk" dediği tespit edildi.
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü: Mütalaa açıklandı

Delil kiralık kasadan çıktı

Kazanın ardında FETÖ'nün olduğuna dair bir diğer önemli delil ise Bank Asya'da kiralık kasada ele geçirilen belgeler oldu. Aydın Özsıcak ve Nusret Memiş'in avukatlığını yapan Mustafa Atalar'ın Bank Asya'nın Elazığ şubesinde bulunan kiralık kasası 2 Mayıs 2017 tarihinde mahkeme kararıyla açıldı. Kasada, Özsıcak'a ait el yazısıyla yazılmış 5 sayfalık savunma dilekçesi ele geçirildi.

Kaza günü dikkat çekici görüşme

FETÖ'nün kazaya ilişkin ilk müdahalesinde rol alan Dursun Özmen'in, Hrant Dink cinayetinin faillerinden eski istihbaratçı Tamer Bülent Demirel ile kazanın yaşandığı günkü irtibatları ortaya çıktı. Özmen'in, Demirel ile 25 Mart 2009 günü saat 16.14'te 206 saniye, 16.22'de 59 saniye, 17.04'te 64 saniye, 23.07'de 72 saniye görüşme gerçekleştirdiği belirlendi.

Osman Özgan

Yeni Şafak
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