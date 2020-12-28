Dünyanın yeni derdi: Ölü doğum

Dünya genelinde anne ve bebek ölümlerinde ciddi artışların görüldüğü açıklandı. İngiltere'nin başkenti Londra'daki hastanelerde ölü doğum oranının dört katına çıktığı bildirildi. Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Bürosuna göre ölü doğumlar için ulusal ortalama oran binde 3,8 fakat bu oran şubat ve haziran arasında 9,31'e, temmuz ayında ise 14,2'ye yükseldi.

Yani normalin altı katı artış yaşandı. İtalya'da da ilkbaharda ölü doğumların üç katına çıktığı görüldü. Nepal'de yapılan büyük bir araştırmanın sonucunda ise ölü doğumların binde 14'ten 21'e yükseldiği belirlendi. Benzer bulgular Hindistan'dan İran'a, Pakistan'dan Peru'ya, Bangladeş'ten Brezilya'ya olmak üzere hemen hemen bütün dünyada gözlendi.

Bazı doktorlar ölü doğumlardaki artışın koronavirüsten kaynaklandığını öne sürdü. Ancak durumun böyle olmadığı ortaya çıktı. St George's Hastanesinde ölü doğum yapan kadınların hiçbirinde virüs tespit edilmedi. Londra'dan kadın doğum uzmanı Prof. Dr. Asma Khalil, pandemi yüzünden hamilelerin randevularına gelemediklerini ve bu sebeple doğum süreçlerinin iyi takip edilemediğini belirtti.

Ayrıca doğum ünitelerinde görevli hekim ile sağlık çalışanlarının Covid vakalarına bakmak için görevlendirilmesinin de önemli bir etken olduğu vurgulandı. Uluslararası Ebeler Konfederasyonu Başkanı Franka Cadee "Hamilelerin, kendi kendilerini izole etmeleri bebek için riskli olabilir" uyarısında bulundu.

Osman Sağırlı