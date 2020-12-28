2021 reformları masaya yatırılıyor
|28 Aralık 2020 07:25
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak olan toplantının ana gündem maddeleri, bütün bir yılın değerlendirmesi ve 2021 reformları olacak. Bu kapsamda toplantıda, hukuk ve ekonomi alanında yapılacak reformlarla ilgili atılacak önemli adımların kararlaştırılması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çalışmaların son durumuyla ilgili bir sunum yapacak.
Çin'den önümüzdeki günlerde getirilecek olan aşının incelenme ve daha sonra vatandaşa uygulama süreci de masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, alınan tedbirlerin vaka sayılarını nasıl etkilediğiyle ilgili bir sunum yapması bekleniyor. Yine, tedbirler sayesinde ağır hasta sayılarının düşmesiyle beraber hastanelerin durumlarıyla ilgili bilgi verecek olan Bakan Koca, son durumla ilgili bir değerlendirme de yapacak. Ayrıca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ise yılbaşında koronavirüs tedbirlerine ilişkin oluşturulan denetim mekanizmasıyla ilgili kabine üyelerini bilgilendireceği ifade ediliyor.
AB İLE YENİ DÖNEM
Kabine toplantısının başlıkları arasında, AB ile önümüzdeki dönemde atılacak yeni adımlar da olacak. AB ile yeni bir sayfa açma konusunda hazırlıklı olunduğu her fırsatta vurgulanırken, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'nin uluslararası bir konferans önerisine karşı ülkelerin nasıl bir tutum içerisinde olduğu değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuyla ilgili bir sunum yapması planlanıyor.
CAATSA YAPTIRIMLARI
Toplantının en önemli gündem başlıklarından biri de yeni ABD yönetimi ile ilişkilerin seyri olacak. Özellikle ekonomi ve dış politika konusunda bundan sonraki süreçte nasıl bir strateji izleneceği toplantıda masaya yatırılacak. ABD ile F35 ve terör örgütleri FETÖ ve PKK/YPG gibi çözüm bekleyen konuların yanı sıra, yeni iş birliği fırsatlarına ilişkin de bakanlar sunum yapacak. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın veto ettiği CAATSA yaptırımlarıyla ilgili yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın izleyeceği politika da toplantıda değerlendirilecek bir diğer konu olacak.
EBRU KARATOSUN
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