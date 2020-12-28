Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Baca temizliği sonu oldu: 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, baca temizliği için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından dengesini kaybederek beton zemine düşen Yusuf Hamarat (28), hayatını kaybetti.
|28 Aralık 2020 08:01
|+Aa- Yazdır
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yıldıztepe Mahallesi, Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Hamarat, 5 katlı apartmanın bacasını temizlemek için çatıya çıktı. Bacayı temizlediği sırada dengesini kaybeden Hamarat, yaklaşık 20 metreden apartman boşluğuna düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Hamarat, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Hamarat, Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hamarat, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Hakkari'de yolcu minibüsü kazası...Ölü ve yaralılar var
28 Aralık 2020 09:39
|3 iranlı 'polisiz' deyip dolandırdı
28 Aralık 2020 08:36
|Kiraladıkları araçların şase numaralarını değiştirerek satan çeteye operasyon
28 Aralık 2020 08:25
|Yol verme kavgası: Oğlunu dövüp babasını öldürdüler
28 Aralık 2020 07:45
|Minibüste soludukları çakmak gazı patladı: 3 yaralı
27 Aralık 2020 20:09
|Yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
27 Aralık 2020 19:24
|Antalya'da 2 sürücü, polisin üzerine araçlarını sürdü
27 Aralık 2020 18:39
|Taksim'de turist kendisini uyaran polise saldırdı
27 Aralık 2020 15:28
|CHP'li vekilden, Pınar Gültekin'in babasına 'davadan vazgeç' telefonu
27 Aralık 2020 10:52
|Karısı tarafından oklava ile darp edildi, kısıtlamada sokağa atıldı
27 Aralık 2020 10:11