1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yılbaşında yeni korona tedbirleri geliyor... Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak yılın son kabine toplantısının en kritik başlığı yılbaşında alınacak koronavirüs tedbirleri ve yapılacak denetimler olacak
 28 Aralık 2020 08:12
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Beştepe'de bugün yapılacak toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun virüsle mücadele kapsamında 31 Aralık saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağında alınacak ek önlemlerle ilgili kapsamlı bir sunum yapması planlanıyor. Toplantıda virüsün seyri, yasakların vakalara etkisi, ilçe, il ve büyükşehirlerdeki son durum tüm yönleriyle değerlendirilecek.

OTEL-VİLLALARA PARTİ DENETİMİ

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, bu kapsamda özellikle kiralık villalarda ve otellerdeki yılbaşı partilerinin engellenmesine dönük alınabilecek yeni tedbirler Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda değerlendirilecek. Erdoğan, yılbaşında alınacak tedbirlerle ilgili, "Partiler, otellerde olsun villalarda şurada burada olsun güvenlik güçlerimiz gerekli tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. Bizim için insanımızın hayatı her şeyin ötesindedir. Bu tür şeylere fırsat vermeye niyetimiz yok. Bir şey olsa 'bak devlet nerede, devlet gerekeni yapmadı' diyecekler. Buna fırsat veremeyiz" açıklamasını yapmıştı. Bugün Türkiye'de olması beklenen aşılarla ilgili takvim de ele alınacak. Buna göre ilk olarak sağlık çalışanlarına ve risk grubunda olan 65 yaş üstündeki vatandaşlara uygulanacak aşılama takvimiyle, kısıtlamaların sahaya yansıması başlıklarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabineye bilgi sunması planlanıyor. Hem Çin'den hem Almanya'dan gelecek aşıların yanı sıra yerli aşı çalışmalarında gelinen son durum da kabinede görüşülecek.

Toplantıda yeni yılda hayata geçirilmesi planlanan ekonomik ve hukuki reform çalışmalarında gelinen son durum da konuşulacak. Bu konuda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kabineye bilgi vermesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Kabinenin bir diğer önemli başlığını ise dış politikada gelişmeler oluşturacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kuvvet komutanlarıyla yaptığı Libya ziyareti konusunda değerlendirmelerde bulunacağı kabinede ABD ve AB ile yeni dönem kapsamında atılacak adımlar da kapsamlı şekilde ele alınacak. Kabinede alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Üniversite personelinin kamu hastanelerinde sözleşmeli çalışma şartları belli oldu
28 Aralık 2020 09:36		 Kısıtlama saatlerinde kümeste toplanıp çay içtiler
28 Aralık 2020 09:21
İçişleri: Kısıtlama sürecinde 40 bin 591 kişiye işlem yapıldı
28 Aralık 2020 09:12		 Ziraat Bankası, KYK kartlarını adrese teslim etti
28 Aralık 2020 08:17
Muhasebecinin hatası patronu yaktı...55 milyon TL ceza
28 Aralık 2020 08:13		 İzmir'de trafik denetiminde 17 kişiye 53 bin 550 lira ceza kesildi
28 Aralık 2020 01:38
Süresiz sözleşmeli personel kaderine terk edilmiş durumda
27 Aralık 2020 21:00		 Çığ düşen bölgedeki arama çalışmalarına ara verildi
27 Aralık 2020 19:33
Yılbaşında koronavirüs tedbirleri sıkı denetlenecek
27 Aralık 2020 16:23		 İlk defa burs ve kredi alacaklara ödeme tarihi belli oldu
27 Aralık 2020 13:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:39 - Hakkari'de yolcu minibüsü kazası...Ölü ve yaralılar var09:37 - Dolar güne düşüşle başladı09:36 - Üniversite personelinin kamu hastanelerinde sözleşmeli çalışma şartları belli oldu09:29 - Karla mücadele ekibi aç tilkinin karnını duyurdu09:21 - Kısıtlama saatlerinde kümeste toplanıp çay içtiler09:16 - İbrahim Tatlıses savcılığa başvurdu: Onun ismiyle tehdit edildim
09:14 - Yeni asgari ücret için karar günü09:12 - İçişleri: Kısıtlama sürecinde 40 bin 591 kişiye işlem yapıldı09:04 - Yılbaşı hediyesinde internet alışverişine dikkat09:03 - Aşıyı reddeden işinden atılabilir mi?08:58 - 700 kişinin yaşadığı yaylada, salgın nedeniyle nüfus 15 kat arttı08:56 - Uzay OSB'de yer kalmadı
08:51 - Aşı yaptırmayan evlenemesin mi!?08:36 - 3 iranlı 'polisiz' deyip dolandırdı08:26 - İlber Ortaylı'dan 'Maşallah' açıklaması08:25 - Kiraladıkları araçların şase numaralarını değiştirerek satan çeteye operasyon08:23 - İkinci elde fiyatlar uçunca ağır hasarlı araçlara rağbet arttı
08:22 - Sarıgül'ün A Takımı yarın belli oluyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
İlber Ortaylı'dan 'Maşallah' açıklaması
Yılbaşında yeni korona tedbirleri geliyor... Erdoğan açıklayacak
İstifa eden aday memurun dönüşüne dair önemli karar
Kredi kartınızdan izinsiz para mı çekildi: İşte Yargıtay'ın son kararı
Psikologlar kanun istiyor
Kurumlarca memurların kademe ilerlemesinde sıklıkla yapılan hatalar
Yol verme kavgası: Oğlunu dövüp babasını öldürdüler
2021 reformları masaya yatırılıyor
Dünyanın yeni derdi: Ölü doğum
Muhasebecinin hatası patronu yaktı...55 milyon TL ceza
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
İlber Ortaylı'nın sunucu kıza Maşallah,şuna bak demesi 2
2020 yılı biterken söylenecek bir çift söz 1
Erdil Yaşaroğlu 1
vefa 2
bella ciao 1
suavi 1
black mirror 2
otobüs yolculugu 2
2021 demokratik ve ekonomik reformların yılı olacak 3
ihlaslı olmak 1
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 226 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam