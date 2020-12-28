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Muhasebecinin hatası patronu yaktı...55 milyon TL ceza

Muhasebecinin ihmali, akaryakıt istasyonu sahibine pahalıya patladı. Vergi dairesi, muhasebe defterleri zamanında teslim edilmeyince şirkete 55 milyon lira vergi cezası kesti. Para cezasının üstüne şirketin sahibine 15 ay da hapis cezası verildi. Kesilen cezayı 8,5 milyon lira olarak ödeyen şirket, "Sorumluluk muhasebecinin" diyerek mahkemenin yolunu tuttu. Muhasebeci tazminata mahküm edildi.
 28 Aralık 2020 08:13
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Muhasebecinin hatası patronu yaktı...55 milyon TL ceza

Milyonlarca iş yerini yakından ilgilendiren ve İstanbul Anadolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada karar geçen günlerde çıktı. S. Petrol İnşaat şirketi İstanbul Üsküdar'da 2002'de açtığı akaryakıt istasyonunun muhasebesi için yılların muhasebecisi Yusuf Kaya ile anlaştı. Akaryakıt istasyonunun muhasebe defterlerini tutup, vergi dairesine beyannameleri zamanında vermekle yükümlü olan Kaya ile şirket arasındaki kriz bundan 5 yıl önce ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre Üsküdar Vergi Dairesi, istasyona yönelik vergi incelemesi başlattı. Vergi müfettişi, şirketin 2011-12 dönemine ilişkin muhasebe defterlerini istedi. Ancak defterler bir türlü müfettişe ulaştırılmadı. Durum kısa sürede anlaşıldı. Müfettişin istediği döneme ait defterlerin yanı sıra başka yıllara ait defterlerin de tutulmadığı anlaşıldı.

Muhasebe defterlerini zamanında ibraz edemeyen şirkete 55 milyon liralık vergi cezası kesildi. Şirketin 83 yaşındaki sahibi S. K. hakkında da ceza davası açıldı. S. K., 'vergi kanununa muhalefet' suçundan 15 ay hapis cezası aldı. S. Petrol şirketi, kesilen vergi cezasını 8 milyon 418 bin 871 TL olarak vergi dairesine ödedi. Ödemesini yapan şirket, "Sorumluluk muhasebecinin" diyerek mahkemenin yolunu tuttu.

SORUMLULUK BİZDE DEĞİL

Akaryakıt istasyonunun avukatları, ikisi de muhasebeci olan Yaşar Kaya ile eşi Hatice Kaya'ya karşı 10 bin liralık tazminat davası açtı. Kaya çifti kendilerine yönelik açılan davaya savunmalarını sundu. Avukatları Levent Güney'in imzasını taşıyan dilekçelerde, sorumluluğun Kaya çiftine ait olmadığı belirtilerek "Defterler usulüne olarak tutuldu. Davacının iddiaları asılsız. Muhasebeci olarak sorumluluğumuzu yerine getirdik. Bize kusur atfedilemez. Davanın reddine karar verilsin" denildi.

MAHKEME DAVAYI KABUL ETTİ

Yargılama kapsamında tarafların tanıklarını dinleyen, Adli Tıp Kurumu'ndan da rapor alan mahkeme geçen günlerde kararını verdi. S. Petrol'ün davasını kabul eden mahkeme, Kaya çiftini 10 bin TL tazminat ödemeye mahküm etti. Bilindiği gibi tazminat davalarında, zararın küçük bir kısmı talep ediliyor. Davanın kabulü ile birlikte, zararın tümünün tahsili mümkün olabiliyor.

ZARARI MUHASEBECİYE ÖDETECEĞİZ

Yaşanan olayın bir çok firmanın başına gelebileceğine işaret eden Av. Hikmet Güngör, "Müvekkile kesilen ceza, şirketin mali yapısını alt üst eden bir seviyede oldu. Vergi cezasının yanı sıra, şirketin sahibi de hapis cezası da aldı. Muhasebeciye yönelik açtığımız dava mahkeme bizi haklı buldu. Şimdi bu çıkan kararla birlikte, şirketin uğradığı zararın tazmini yoluna gideceğiz" diye konuştu.
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