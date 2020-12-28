Ziraat Bankası, KYK kartlarını adrese teslim etti
|28 Aralık 2020 08:17
|+Aa- Yazdır
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası, bu yıl yarım milyona yakın öğrenciyi kapsayan KYK başvuru sürecini tamamen dijital ortama taşıdı. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ile entegre şekilde yürütülen başvuru sürecinin ilk aşaması e-devlet üzerinden tamamlandı. E-devletten bankaya iletilen datayla öğrenci tanımlama işlemleri de temassız olarak dijital ortamda yürütüldü.
Ziraat Bankası Dijital Çözümler, Operasyon ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, "Günümüz pandemi koşullarında, öğrencilerimizin sağlığını birinci önceliğimiz olarak gördük. Her yıl öğrencilerimizin kampüslerine kadar ulaştırdığımız 'Bankkart Genç'lerini bu yıla özel bildirdikleri adreslerinde teslim ettik. Devletimizin öğrencilere sunduğu güzel bir imkan olan KYK burs/kredi ödemelerinde öğrencilerin herhangi bir sorun yaşamadan ödemelerini almalarını sağlayacağız" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Üniversite personelinin kamu hastanelerinde sözleşmeli çalışma şartları belli oldu
28 Aralık 2020 09:36
|Kısıtlama saatlerinde kümeste toplanıp çay içtiler
28 Aralık 2020 09:21
|İçişleri: Kısıtlama sürecinde 40 bin 591 kişiye işlem yapıldı
28 Aralık 2020 09:12
|Muhasebecinin hatası patronu yaktı...55 milyon TL ceza
28 Aralık 2020 08:13
|Yılbaşında yeni korona tedbirleri geliyor... Erdoğan açıklayacak
28 Aralık 2020 08:12
|İzmir'de trafik denetiminde 17 kişiye 53 bin 550 lira ceza kesildi
28 Aralık 2020 01:38
|Süresiz sözleşmeli personel kaderine terk edilmiş durumda
27 Aralık 2020 21:00
|Çığ düşen bölgedeki arama çalışmalarına ara verildi
27 Aralık 2020 19:33
|Yılbaşında koronavirüs tedbirleri sıkı denetlenecek
27 Aralık 2020 16:23
|İlk defa burs ve kredi alacaklara ödeme tarihi belli oldu
27 Aralık 2020 13:01