İnternetten 'izinsiz yardım'a yasak
|28 Aralık 2020 08:18
|+Aa- Yazdır
Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: TBMM Genel Kurulu'nun bir aylık tatile girmeden önce kabul ettiği Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi Yasası özetle şöyle:
İnternetten yardım toplamak isteyenler her türlü bilgiyi valilik ve İçişleri Bakanlığı'na bildirecek. İzinsiz yardım toplama faaliyeti halinde bu kurumlar internet sitesine erişim engellenmesi için sulh ceza hakimliğine başvuracak. Mahkeme 24 saat içinde talebi karara bağlayacak.
İzinsiz yardım toplayanlara 5 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar para cezası, 200 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak.
BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kara para aklanması, nükleer, balistik füze programlarını düzenlen kararlarına karşı hareket eden kişi veya kuruluşlara her türlü fon sağlanması yasak olacak.
Türkiye'de BMGK kararların uygulanmasına ilişkin, sekreteryasını MASAK'ın yapacağı ve gizli çalışacak Denetim ve İşbirliği Komisyonu kurulacak.
Terörizmin finansmanı ve uyuşturucu suçlarından mahküm olanlar dernek organlarında görev alamayacak.
İçişleri Bakanı, derneği geçici olarak faaliyetten men edebilecek ve derhal mahkemeye başvuracak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çek borcu olana gece yarısı düzenlemesi
27 Aralık 2020 06:35
|Yılmaz Tunç: Dernek kurma özgürlüğü ihlal edilmiyor
26 Aralık 2020 19:23
|Derneklerle ilgili maddelerde değişiklik yapıldı
26 Aralık 2020 08:58
|Derneklere 'Kayyum' önerisinden geri adım
25 Aralık 2020 06:50
|TBMM'de kabul edildi: 15 yaş altı elektrikli scooter kullanamayacak
24 Aralık 2020 11:17
|İzinsiz yardım toplayanlara cezalar artıyor
19 Aralık 2020 17:45
|Yeni halk sağlığı tehdidi: Atık ilaç
19 Aralık 2020 08:53
|Dernek personeli görevden uzaklaştırılabilecek
16 Aralık 2020 20:03
|Doğalgaz faturaları, ilden ile farklılık gösteriyor iddiası
12 Aralık 2020 11:45
|Market ve kargo dağıtım çalışanları için 'yıpranma payı' teklifi
09 Aralık 2020 12:49