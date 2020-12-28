1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlber Ortaylı'dan 'Maşallah' açıklaması

Tarihçi İlber Ortaylı'nın, sunucu Cansu Canan Özgen ile Instagram üzerinden yaptığı yayın sonrası, kameranın kapandığını düşünerek kullandığı "Maşallah, şuna bak" ifadeleriyle ilgili olarak "Gerçekten aptallar! Taciz lafları türemiş. Olacak iş değil. Onların anladığı türden maşallah değil bu" ifadelerini kullandı.
 28 Aralık 2020 08:26
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sunucu Cansu Canan Özgen, Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında ünlü tarihçi İlber Ortaylı'yı konuk etti. Yayının sonunda canlı yayının kapandığını zanneden Ortaylı'nın "Maşallah, şuna bak" sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.

Hürriyet'ten Fulya Soybaş'ın haberine göre;

Genç sunucu ile ilk kez program yapmadığını belirten Ortaylı, "Vallahi ben çok akıllı, güzel ve kendini geliştirmiş buluyorum yayın yaptığım hanım kızı. Hakikaten de maşallah. Güzel olduğu zaten belli. Giyimi, makyajı, duruşu, soru soruşu, konuya hakimiyeti, Türkçeyi doğru ve güzel kullanışı... Buna tabii ki maşallah denir. Başka ne denir?" diye sordu ve şöyle devam etti:

Yayının sona erdiğini düşünen İlber Ortaylı: 'Maşallah şuna bak'

"Bir iltifatı, bir takdiri, bir maşallahı alıp... Üzerinden #metoo hareketi benzeri bir taciz devşirmek akıl alır gibi değil. #metoo hareketi bu kadar basit mi? Türkiye'nin bu konuda zaten ciddi bir problemi var. Her şey bu kadar basitleştirilmemeli. Biraz Catherine Denuve okusunlar. (Dünyaca ünlü yıldız taciz karşıtı hareketin 'püritenliğe' vardığı, erkeklerin kadınlara iltifat etmekte özgür olması gerektiğini anlatan bir mektup yazmıştı.) Ben bu hanımla kaç zamandır program yapıyorum. Gerçekten iyi. Kendini geliştirdi, TV dünyasında Türkçesi en iyi olanlardan. Okuyor, soruyor, saçmalamıyor. Giyimi, kuşamı, makyajı, duruşu, eli yüzü güzel. Ben ona her zaman 'maşallah' derim. Gerçekten aptallar! Taciz lafları türemiş. Olacak iş değil. Onların anladığı türden maşallah değil bu... Türkiye'de sosyal medya Agora. Herkes konuşuyor, fazla gürültü var."

Ortaylı, 'Program sonunda Canan Hanım ile konuştunuz mu?' soruma ise "Konuşmadım. Yine program yapacağız. O zaman konuşuruz" yanıtını verdi.

Sosyal medyada kendisinin ağzından çıkmadığı halde kendisi söylemiş gibi birçok yazı dolandığını belirten Prof. Dr. Ortaylı, devamında şunları kaydetti:

"Bazıları hadi tamam ama bazıları o kadar ahmakça ki. Kaale almıyorum. Bir ara kitap bağışladım, ona da laf ettiler. Niye veriyormuşum Cumhurbaşkanlığı'na? Ne yapacağım ya? Kitapları korunacak yere vermişim. Üniversiteye verdim, yandı maalesef. Orhan Pamuk, Elif Şafak hakkında 1 yıl önce yaptığım konuşma sanki dün söylemişim gibi yazılmış. Gençlik grubunda 'Bu yazarları niye okutmuyorsunuz?' diye sormuşlardı. 'Gençler okuyamaz çünkü gramerleri bozuk' dedim. Türk edebiyatında okutacak başka adam mı yok? 'İngilizcesini bulursanız okuyun' dedim ki Victoria Halbrook tercümesi müthiştir. Bunlar Türkçe'yi çok iyi bilen tercümanlar. Metinleri çevirirken 'Bunu demek istemiştir' diye tamir ediyorlar. Elif Şafak, Orhan Pamuk Türk yazarlardır ama Türkçe yazmıyorlar. Rahmetli Tahsin Yücel 70 sayfalık analiz yazmış bu konuda. Onu okumaya üşeniyorlar, sıkıcı geliyor ama ben söyleyince 'Hoca bombaladı' deniyor."

Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı, sosyal medyada gündem oldu
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İbrahim Tatlıses savcılığa başvurdu: Onun ismiyle tehdit edildim
28 Aralık 2020 09:16		 Hakan Bayrakçı kulaklığı kopartıp canlı yayını terk etti
27 Aralık 2020 14:25
RTÜK 4 günlük kısıtlama için yayın kuruluşlarına tavsiyelerde bulunacak
27 Aralık 2020 13:04		 Ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evine giren hırsız kamerada
27 Aralık 2020 10:59
Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı, sosyal medyada gündem oldu
26 Aralık 2020 18:30		 Cavit Çağlar'ı, Nevşin Mengü sinirlendirmiş
26 Aralık 2020 18:24
Müzisyen Engin Nurşani son yolculuğuna uğurlandı
26 Aralık 2020 17:58		 Exxen'in aylık ücreti ne kadar olacak belli oldu
26 Aralık 2020 14:41
Selda Bağcan: Açık giyinmeyi ayıp buluyorum
26 Aralık 2020 14:37		 Cavit Çağlar: Olay TV, HDP'ye yakın yayın çizgisinden dolayı kapandı
26 Aralık 2020 08:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:39 - Hakkari'de yolcu minibüsü kazası...Ölü ve yaralılar var09:37 - Dolar güne düşüşle başladı09:36 - Üniversite personelinin kamu hastanelerinde sözleşmeli çalışma şartları belli oldu09:29 - Karla mücadele ekibi aç tilkinin karnını duyurdu09:21 - Kısıtlama saatlerinde kümeste toplanıp çay içtiler09:16 - İbrahim Tatlıses savcılığa başvurdu: Onun ismiyle tehdit edildim
09:14 - Yeni asgari ücret için karar günü09:12 - İçişleri: Kısıtlama sürecinde 40 bin 591 kişiye işlem yapıldı09:04 - Yılbaşı hediyesinde internet alışverişine dikkat09:03 - Aşıyı reddeden işinden atılabilir mi?08:58 - 700 kişinin yaşadığı yaylada, salgın nedeniyle nüfus 15 kat arttı08:56 - Uzay OSB'de yer kalmadı
08:51 - Aşı yaptırmayan evlenemesin mi!?08:36 - 3 iranlı 'polisiz' deyip dolandırdı08:26 - İlber Ortaylı'dan 'Maşallah' açıklaması08:25 - Kiraladıkları araçların şase numaralarını değiştirerek satan çeteye operasyon08:23 - İkinci elde fiyatlar uçunca ağır hasarlı araçlara rağbet arttı
08:22 - Sarıgül'ün A Takımı yarın belli oluyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
İlber Ortaylı'dan 'Maşallah' açıklaması
Yılbaşında yeni korona tedbirleri geliyor... Erdoğan açıklayacak
İstifa eden aday memurun dönüşüne dair önemli karar
Kredi kartınızdan izinsiz para mı çekildi: İşte Yargıtay'ın son kararı
Psikologlar kanun istiyor
Kurumlarca memurların kademe ilerlemesinde sıklıkla yapılan hatalar
Yol verme kavgası: Oğlunu dövüp babasını öldürdüler
2021 reformları masaya yatırılıyor
Dünyanın yeni derdi: Ölü doğum
Muhasebecinin hatası patronu yaktı...55 milyon TL ceza
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
üstteki yazar hakkındaki varsayımın 3
kokteyl antikor 1
kuyumcu soygunları 1
papatya çayı 1
27.12.2020 turistin polise saldırması 1
Kripto para 2
İlber Ortaylı'nın sunucu kıza Maşallah,şuna bak demesi 2
mide yemek pil yemek gibidir 2
Batının,Allah'ın Resulüne saldırması 1
bella ciao 1
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 226 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam