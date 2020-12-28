3 iranlı 'polisiz' deyip dolandırdı
|28 Aralık 2020 08:36
|+Aa- Yazdır
İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan İranlı Ruhşen G. (51), Masud A. (40) ve Hossein R. (34), otomobille yanlarına yaklaştıkları yabancı uyruklu kişilerden para almaya başladı. İranlı 3 kişi, değişik tarihlerde, Esenyurt'ta, Irak uyruklu Muhammed F.A.'dan 5 bin 500 dolar, Zeytinburnu'nda Libyalı Muhammed K. F. Bin Yusuf'tan 10 bin dolar, Esenyurt'ta Somalili Qadıjo M.A.'dan 5 bin dolar, Somalili Muhammed İ.N.'den 1450 TL, Somalili İbtisaam İ.H.'den 2 adet altın takı seti, Zeytunburnu'nda Filistinli Amjad S.H.S.'den, Loai H.S.S.'den ve Mohammed M.M.M.'den 200'er dolar aldı.
TUTUKLANDILAR
Dolandırılan yabancı uyruklu kişilerin başvurusu üzerine Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Polis ekipleri, Ruhşen G. ve Masud A.'yı önceki gün yakalayıp gözaltına alırken, Hossein R.'yi de İran'a kaçmak üzereyken havalimanında gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişi, 'dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Hakkari'de yolcu minibüsü kazası...Ölü ve yaralılar var
28 Aralık 2020 09:39
|Kiraladıkları araçların şase numaralarını değiştirerek satan çeteye operasyon
28 Aralık 2020 08:25
|Baca temizliği sonu oldu: 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti
28 Aralık 2020 08:01
|Yol verme kavgası: Oğlunu dövüp babasını öldürdüler
28 Aralık 2020 07:45
|Minibüste soludukları çakmak gazı patladı: 3 yaralı
27 Aralık 2020 20:09
|Yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
27 Aralık 2020 19:24
|Antalya'da 2 sürücü, polisin üzerine araçlarını sürdü
27 Aralık 2020 18:39
|Taksim'de turist kendisini uyaran polise saldırdı
27 Aralık 2020 15:28
|CHP'li vekilden, Pınar Gültekin'in babasına 'davadan vazgeç' telefonu
27 Aralık 2020 10:52
|Karısı tarafından oklava ile darp edildi, kısıtlamada sokağa atıldı
27 Aralık 2020 10:11