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Aşı yaptırmayan evlenemesin mi!?

Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez "Aşı yaptırmayanlar birer vatan hainidir. Onlara kız bile vermeyeceğiz. Resmi daireye bile giremeyecekler" dedi. Ünlü psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli de benzer mesaj atınca tartışma başladı. Hürriyet iki hocaya bu sert mesajlarını sordu
 28 Aralık 2020 08:51
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Aşı yaptırmayan evlenemesin mi!?

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre: Türkiye koronavirüs aşısı için geri sayıma başlar ve takvim belirlerken bu konuda Twitter'dan açıklamalarda bulunan ünlü psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli ilk mesajında ulaşabildiği ilk aşıyı yaptıracağını belirterek aşının zorunlu olması gerektiğini savundu. Verimli, ikinci tweet'inde ise "Aşı olmayacakların noter işleri, tapu işleri yapılmasın. Vergi yapılandırmasından yararlanmasın, herhangi bir derneğe üye olmasınlar, pasaportları askıya alınsın, vize verilmesin, aşı olduğunu kanıtlamayan nikah yaptırmasın" dedi. Verimli'nin bu tweet'i sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. Tepkiler üzerine Verimli eleştiri alan tweet'ini sildi. Hürriyet'in ulaştığı Verimli, tepki toplayan mesajıyla ilgili şunları söyledi:

İŞ CİDDİ, ÖLÜMLER YÜREĞİMİ YAKIYOR

"Koronavirüs ülkemizde günde ortalama 250 kişinin ölümüne neden oluyor. Bu ölümler bir hekim olarak yüreğimi yakıyor. Dolayısıyla ben bu tweet'i atarken işin ciddi olduğunu belirtmek istedim. Halk eğitimi açısından halkı biraz da aşıya özendirmek istedim. ABD Başkanı Biden bile aşı oldu. Ancak hala ülkemizde aşı karşıtları var. Biraz da onlara tepki olarak bu tweet'i attım. Aşı olmayıp virüsü etrafa bulaştıracak olanlar, maske takmayanlar, sosyal mesafe kuralıma uymayanlar, evlerde partiler yapıp virüsü yayanlar toplum sağlığını tehlikeye atmıyorlar mı? Binlerce insanın ölümüne neden olanlar benim yaşam hakkımı gasp etmiyorlar mı?"

AŞI OLMAK VATANDAŞLIK GÖREVİDİR

- Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez ise katıldığı bir televizyon programında, "Muhtemelen ocak ayı içerisinde herkese aşı yapılacak. Ama 'Ben aşı yaptırmam' diyenler birer vatan hainidir. Onlara kız bile vermeyeceğiz. Resmi daireye bile giremeyecekler. Okula gidemeyecekler. İnsan vücudunun dokunulmazlığı nedeniyle mecbur etme şansımız yok, kanun çıkarıp 'Herkes yapacak' deme şansımız yok. Ama kurallar koyacağız, nasıl sokağa çıkma yasağının kuralı var, aşıda da kural koyacağız. Devlet dairelerine giremeyecekler, otobüslere binemeyecekler, toplu taşımadan faydalanamayacaklar. Başka çaremiz yok" dedi.

Sönmez'in bu sözleri de sosyal medyada tepki topladı. Yanlış anlaşıldığını söyleyen Sönmez Hürriyet'e şu açıklamayı yaptı:

VATAN HAİNİ DEMEK İSTEMEDİM

"Pandemi döneminde herkesin aşı olması gerekir. Devlet herkesin aşılaması için bir kanun yapamaz. Ama aşıya zorlayabilir. Toplumun yüzde 70-80'i aşılanmadan aşı başarılı olamaz. Bunu anlatmak için televizyon programına katıldım. Aslında kimseye vatan haini demek istemedim. Aşı olmanın bir vatanseverlik olduğunu vurgulamak istedim. Bunun dışında diğer sözlerimi espri olarak söyledim. Açıklamalarım amacından saptırıldı. Kimseyi vatan hainliği ile itham etmiyorum. Ama aşı kampanyasına katılmak bir vatandaşlık görevidir. Bakanlığımızın da bu konuda çok katı kurallar koymasını bekliyorum."
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