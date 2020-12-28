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Uzay OSB'de yer kalmadı

Türkiye'nin uzay üssü Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne resmen talep yağdı. 160 parsellik alan tamamen doldu. İki firma üretime başladı bile. Son dakika gelen bilgiler arasında bölgede TAI'nin de yer alması için kolları sıvadığı belirtiliyor. İşte detaylar
 28 Aralık 2020 08:56
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Uzay OSB'de yer kalmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "milli uzay hamlesiyle" uzaya bayrak çıkartmaya hazırlanan Türkiye'nin Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne (HAB) rekor başvuru geldi. İki yıl önce kurulan HAB'da tahsis için yer kalmadı. Ağırlıklı olarak havacılık ve savunma sanayisinde faaliyet gösteren 160 firma başvururken, bazı firmalar ise üretime başladı. NASA ile havacılık ve savunma sanayinin küresel markaları Boeing, Airbus için de üretim yapılan HAB'a, Türk Havacılık Uzay Sanayi A.Ş'nin de (TAI) dahil olması için de çalışma başlatıldı.

DEVLERE ÜRETİM YAPILIYOR

Uzay OSB'deki çalışmalar ve hayata geçirilecek yeni projelere ilişkin bilgi veren Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, sanayi bölgesindeki arsaların tamamının yatırımcılara tahsis edildiğini söyledi. Özdebir, "Çok yoğun ilgi var, HAB'da yer kalmadı. Yer tahsisleri Şubat 2018'de başladı. 160 parselin tamamı doldu. Bunlardan 145'i sanayici, 15'i de hizmet desteği. Altyapıyla eş zamanlı fabrika inşaatları başladı, iki firma üretime başladı, ikisi de üretime geçmek üzere. 10 firma inşaatını bitirdi, 35 firma da inşaat aşamasında. Ağırlıklı olarak havacılık sektörü, savunma sanayine yönelik üretim yapılıyor" dedi.

TAI DE HAB'A DAHİL OLUYOR

Savunma sanayinin önde gelen şirketlerinden TAI'nin de HAB'a dahil olması için çalışma yapıldığını belirten Özdebir, "Çalışma, Savunma Sanayi Müsteşarlığı koordinasyonunda yürüyor. Uzay OSB'ye gelen firmaların bazıları OSTİM ve Sincan sanayi bölgelerinden geldi. Burası cazibe merkezi olacak. Buradaki firmaların çoğu Boeing, Airbus'a parça üretiyor. Firmalar Amerika'nın Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne de (NASA) parça gönderiyor. Sanayi bölgesindeki firmalardan biri helikopter pervane kolları palleri üretiyor" değerlendirmesini yaptı.

BABACAN'IN YANLIŞINA DÜŞMEYİN

Ekonomi gündemini de değerlendiren ASO Başkanı Özdebir, aşırı değerli TL hatasının tekrarlanmaması gerektiğini belirterek, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'a, "Aman Babacan'ın değerli TL yanlışına düşme. Doların 7.50'nin altına inmesine izin verme. Yoksa sanayici yine inşaatçı olur. Babacan döneminde değerli TL yüzünden ahlak bozuldu. İnsanlar hiç hak etmediğimiz sahte refaha inanıp arabalarını, evlerini değiştirdiler. Sonra da bu günleri yaşadık" uyarısı yaptı. Özdebir, faizin dozunda kullanılması gerektiğini söyledi.

SANAYİCİNİN KÇÖ'YE İHTİYACI KALMADI

PANDEMİ nedeniyle yaşanan sıkıntıların sanayici için geçmeye başladığını aktanan Özdebir, son dönemde sanayi yatırımları ve üretiminde ciddi artışlar yaşandığını, sanayicinin büyük ölçüde Kısa Çalışma Ödeneklerine (KÇÖ) ihtiyacının kalmadığını söyledi. "Sanayi koşuyor" diyen Özdebir, ötelenmiş talebin karşılanmaya çalışıldığını kaydetti.

HAZAL ATEŞ

Sabah
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