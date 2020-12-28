1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İbrahim Tatlıses savcılığa başvurdu: Onun ismiyle tehdit edildim

İbrahım Tatlıses, Abdullah Uçmak etiketiyle sosyal medyada yapılan paylaşım sonrası "Onun ismiyle sosyal medyada tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu.
 28 Aralık 2020 09:16
+Aa- Yazdır
İbrahim Tatlıses savcılığa başvurdu: Onun ismiyle tehdit edildim

İbrahim Tatlıses, Abdullah Uçmak etiketiyle sosyal medyada yapılan paylaşım sonrası savcılığa başvurdu. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Tatlıses, şikayet dilekçesinde "Abdullah Uçmak tarafından öldürülmeye çalışıldığım kamuoyunun malumu. Onun ismiyle sosyal medyada tehdit ediliyorum" dedi.

Tatlıses'in şikayetinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık, yazının içeriğinde tehdit unsuru oluşturacak bir ifadeye rastlanmadığını belirtti.

2011 YILINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerine katıldıktan sonra asistanı Buket Çakıcı ile İstanbul Maslak'taki Nurol Plaza'dan çıktığı sırada beş kişinin silahlı saldırısına uğramış ve uzun namlulu silahlarla başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı. Saldırıda Tatlıses'in asistanı Çakıcı da yaralanmış, şoförü Hakan Çalışkan ise olaydan yara almadan kurtulmuştu.

Tatlıses'e saldırı davasına bakan İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Abdullah Uçmak'ın da aralarında bulunduğu 12 sanığa 3 yılla 36 yıl arasında değişen hapis cezaları vermişti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay Ceza Dairesi, sanık Abdullah Uçmak'a, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etmek", mağdur Ahmet Taşçı'ya yönelik "nitelikli tehdit", "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etmek" suçlarından verilen hapis cezalarını onamıştı.

Daire, sanıklar Abdullah Uçmak, Ersin Altun, Yunus Ayık ve Emin Birdal hakkındaki Tatlıses'in asistanı Buket Çakıcı ve şoförü Hakan Çalışkan'a yönelik eylemleri nedeniyle verilen hapis cezalarını az bularak bozmuştu.

16 Aralık 2020'de görülen duruşmada Abdullah Uçmak; "Allah var onun (İbrahim Tatlıses) vurulduğuna çok sevindim." ifadesini kullanmıştı.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İlber Ortaylı'dan 'Maşallah' açıklaması
28 Aralık 2020 08:26		 Hakan Bayrakçı kulaklığı kopartıp canlı yayını terk etti
27 Aralık 2020 14:25
RTÜK 4 günlük kısıtlama için yayın kuruluşlarına tavsiyelerde bulunacak
27 Aralık 2020 13:04		 Ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evine giren hırsız kamerada
27 Aralık 2020 10:59
Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı, sosyal medyada gündem oldu
26 Aralık 2020 18:30		 Cavit Çağlar'ı, Nevşin Mengü sinirlendirmiş
26 Aralık 2020 18:24
Müzisyen Engin Nurşani son yolculuğuna uğurlandı
26 Aralık 2020 17:58		 Exxen'in aylık ücreti ne kadar olacak belli oldu
26 Aralık 2020 14:41
Selda Bağcan: Açık giyinmeyi ayıp buluyorum
26 Aralık 2020 14:37		 Cavit Çağlar: Olay TV, HDP'ye yakın yayın çizgisinden dolayı kapandı
26 Aralık 2020 08:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:39 - Hakkari'de yolcu minibüsü kazası...Ölü ve yaralılar var09:37 - Dolar güne düşüşle başladı09:36 - Üniversite personelinin kamu hastanelerinde sözleşmeli çalışma şartları belli oldu09:29 - Karla mücadele ekibi aç tilkinin karnını duyurdu09:21 - Kısıtlama saatlerinde kümeste toplanıp çay içtiler09:16 - İbrahim Tatlıses savcılığa başvurdu: Onun ismiyle tehdit edildim
09:14 - Yeni asgari ücret için karar günü09:12 - İçişleri: Kısıtlama sürecinde 40 bin 591 kişiye işlem yapıldı09:04 - Yılbaşı hediyesinde internet alışverişine dikkat09:03 - Aşıyı reddeden işinden atılabilir mi?08:58 - 700 kişinin yaşadığı yaylada, salgın nedeniyle nüfus 15 kat arttı08:56 - Uzay OSB'de yer kalmadı
08:51 - Aşı yaptırmayan evlenemesin mi!?08:36 - 3 iranlı 'polisiz' deyip dolandırdı08:26 - İlber Ortaylı'dan 'Maşallah' açıklaması08:25 - Kiraladıkları araçların şase numaralarını değiştirerek satan çeteye operasyon08:23 - İkinci elde fiyatlar uçunca ağır hasarlı araçlara rağbet arttı
08:22 - Sarıgül'ün A Takımı yarın belli oluyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
İlber Ortaylı'dan 'Maşallah' açıklaması
Yılbaşında yeni korona tedbirleri geliyor... Erdoğan açıklayacak
İstifa eden aday memurun dönüşüne dair önemli karar
Kredi kartınızdan izinsiz para mı çekildi: İşte Yargıtay'ın son kararı
Psikologlar kanun istiyor
Kurumlarca memurların kademe ilerlemesinde sıklıkla yapılan hatalar
Yol verme kavgası: Oğlunu dövüp babasını öldürdüler
2021 reformları masaya yatırılıyor
Dünyanın yeni derdi: Ölü doğum
Muhasebecinin hatası patronu yaktı...55 milyon TL ceza
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bitcoin 2
Dayağı yersin ha 1
üsküdar 1
rafael'in kırmızı kart cezasının kaldırılması 1
vefa 2
Telegram 1
pandeizm 2
sözlük bizimdir 4
üstteki yazar hakkındaki varsayımın 3
kuyumcu soygunları 1
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 226 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam