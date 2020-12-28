Karla mücadele ekibi aç tilkinin karnını duyurdu
- Hakkari'de kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayıp aç kalan tilkiyi il özel idaresi karla mücadele ekibi kendi elleriyle besledi.
|28 Aralık 2020 09:29
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Hakkari'de kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayıp aç kalan tilkiyi il özel idaresi karla mücadele ekibi kendi elleriyle besledi.
Görevden dönün Hakkari İl Özel İdaresi Merkez Şefi Seyni Aydemir ve beraberindekiler, Durankaya beldesi yolunda iki tilki ile karşılaştı. Araçların sesinden korkan tilkiler kaçarak yuvalarına girdi. Tilkilerin aç olduğunun farkına varan Aydemir ve arkadaşları, yanlarındaki yiyecekleri tilkilerle paylaştılar. İl özel idaresi ekibi, yuvalarına giren tilkileri kendi elleri ile beslediler.
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