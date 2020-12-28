1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karla mücadele ekibi aç tilkinin karnını duyurdu

- Hakkari'de kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayıp aç kalan tilkiyi il özel idaresi karla mücadele ekibi kendi elleriyle besledi.
 28 Aralık 2020 09:29
+Aa- Yazdır
Karla mücadele ekibi aç tilkinin karnını duyurdu

Hakkari'de kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayıp aç kalan tilkiyi il özel idaresi karla mücadele ekibi kendi elleriyle besledi.

Görevden dönün Hakkari İl Özel İdaresi Merkez Şefi Seyni Aydemir ve beraberindekiler, Durankaya beldesi yolunda iki tilki ile karşılaştı. Araçların sesinden korkan tilkiler kaçarak yuvalarına girdi. Tilkilerin aç olduğunun farkına varan Aydemir ve arkadaşları, yanlarındaki yiyecekleri tilkilerle paylaştılar. İl özel idaresi ekibi, yuvalarına giren tilkileri kendi elleri ile beslediler.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Aşıyı reddeden işinden atılabilir mi?
28 Aralık 2020 09:03		 700 kişinin yaşadığı yaylada, salgın nedeniyle nüfus 15 kat arttı
28 Aralık 2020 08:58
Aşı yaptırmayan evlenemesin mi!?
28 Aralık 2020 08:51		 Psikologlar kanun istiyor
28 Aralık 2020 07:10
Dünyanın yeni derdi: Ölü doğum
28 Aralık 2020 06:50		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
28 Aralık 2020 06:30
Türkiye'nin 'Laparoskopi Cerrahisi' alanındaki tecrübesi Orta Asya ülkelerine aktarılıyor
28 Aralık 2020 02:02		 Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 81 milyonu geçti
27 Aralık 2020 23:48
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
27 Aralık 2020 23:34		 Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
27 Aralık 2020 23:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:39 - Hakkari'de yolcu minibüsü kazası...Ölü ve yaralılar var09:37 - Dolar güne düşüşle başladı09:36 - Üniversite personelinin kamu hastanelerinde sözleşmeli çalışma şartları belli oldu09:29 - Karla mücadele ekibi aç tilkinin karnını duyurdu09:21 - Kısıtlama saatlerinde kümeste toplanıp çay içtiler09:16 - İbrahim Tatlıses savcılığa başvurdu: Onun ismiyle tehdit edildim
09:14 - Yeni asgari ücret için karar günü09:12 - İçişleri: Kısıtlama sürecinde 40 bin 591 kişiye işlem yapıldı09:04 - Yılbaşı hediyesinde internet alışverişine dikkat09:03 - Aşıyı reddeden işinden atılabilir mi?08:58 - 700 kişinin yaşadığı yaylada, salgın nedeniyle nüfus 15 kat arttı08:56 - Uzay OSB'de yer kalmadı
08:51 - Aşı yaptırmayan evlenemesin mi!?08:36 - 3 iranlı 'polisiz' deyip dolandırdı08:26 - İlber Ortaylı'dan 'Maşallah' açıklaması08:25 - Kiraladıkları araçların şase numaralarını değiştirerek satan çeteye operasyon08:23 - İkinci elde fiyatlar uçunca ağır hasarlı araçlara rağbet arttı
08:22 - Sarıgül'ün A Takımı yarın belli oluyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
İlber Ortaylı'dan 'Maşallah' açıklaması
Yılbaşında yeni korona tedbirleri geliyor... Erdoğan açıklayacak
İstifa eden aday memurun dönüşüne dair önemli karar
Kredi kartınızdan izinsiz para mı çekildi: İşte Yargıtay'ın son kararı
Psikologlar kanun istiyor
Kurumlarca memurların kademe ilerlemesinde sıklıkla yapılan hatalar
Yol verme kavgası: Oğlunu dövüp babasını öldürdüler
2021 reformları masaya yatırılıyor
Dünyanın yeni derdi: Ölü doğum
Muhasebecinin hatası patronu yaktı...55 milyon TL ceza
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Batının,Allah'ın Resulüne saldırması 1
kokteyl antikor 1
black mirror 2
Sivilce,siyah nokta sıkmak 2
bella ciao 1
Her entry 1 tl olsaydı 2
lavanta çayı 1
Telegram 1
otobüs yolculugu 2
deizm 3
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 226 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam