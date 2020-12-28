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Üniversite personelinin kamu hastanelerinde sözleşmeli çalışma şartları belli oldu

Sağlık Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin ilgili birimlerinin birlikte kullanımı kapsamında imzalanacak hizmet sözleşme şartları belirlendi.
 28 Aralık 2020 09:36
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Üniversite personelinin kamu hastanelerinde sözleşmeli çalışma şartları belli oldu

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüklerinde gönderilen resmi yazıya göre; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 9 uncu maddesi uyarınca, Yükseköğretim Kurulu ile müştereken hazırlanıp 04.03.2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Sağlık Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında "Bakanlık ve YÖK tarafından, birlikte kullanıma ilişkin olarak müştereken tip protokol hazırlanır." hükmü gereğince sunulacak hizmetin niteliği, personelin hak ve yükümlülükleri, performans hedefleri ve süresinin de yer aldığı tip hizmet sözleşmesi yürürlüğe konulmuştur.

Araştırma görevlileri, öğretim elemanı dışındaki personel ve tıbbi biyokimya/tıbbi mikrobiyoloji uzmanlarının imzalayacağı sözleşme ekinde performans kriterleri belirlendi. Hizmet sözleşmeleri başhekim, koordinatör başhekimlik kurulan sağlık tesislerinde ise koordinatör başhekim ile üniversite personeli arasında 31.12.2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere imzalanacaktır.

Sözleşmeye taraf personelin performans sonuçları başhekim tarafından değerlendirilecek, sözleşmede belirlenen hedeflerin sağlanamaması halinde, hastanenin eğitim, araştırma ve hizmet ihtiyaçları dikkate alınmak suretiyle gerekçeleri belirtilerek, Bakanlığın da görüşü alınarak sözleşmenin yeni performans hedefleri ile devamına veya feshine karar verilecektir.

İmzalanacak hizmet sözleşmesindeki önemli bazı maddeler;

* Hastanede görev yapan personel disiplin ve tüm özlük işlemleri ile sosyal güvenlik bakımından üniversitenin ilgili mevzuatına tabi olacak.

* Personelin çalışma saat ve süreleri, Hastanenin çalışma saat ve süreleri ile aynı olacak. Belirli bir sürede bitirilmesi gereken işler söz konusu olduğunda ilgili personel/akademik personel normal çalışma saatleri dışında da çalışmakla yükümlü olacak.

* Personele, Hastanedeki çalışma ve faaliyetlerine karşılık olarak 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak Bakanlıkça yürürlüğe konulan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ek ödeme yapılacak.

* Personelin aylık ve diğer özlük hakları kadrosunun bulunduğu kurumun ilgili mevzuatına tabi olarak üniversite tarafından ödenecek

* Tabip ve diş tabibi öğretim elemanları, ilgili mevzuatı çerçevesinde tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptıracak.

Ek tablolar

Hizmet sözleşmeli
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