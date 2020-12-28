Dolar'ın düşüşü devam ediyor: 7,50 TL'nin altını gördü
Yeni haftanın başlamasıyla, doların durumu merak ediliyordu. Güne 7,56TL'den başlayan dolar düşüşünü sürdürerek 7,50 TL'nin altına indi.
|28 Aralık 2020 10:56
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|7,5390
|7,5400
|Avro
|9,2190
|9,2200
|Sterlin
|10,1900
|10,2400
|ANKARA
|ABD Doları
|7,5100
|7,5700
|Avro
|9,1800
|9,2500
|Sterlin
|10,1400
|10,3300
Yeni haftanın başlamasıyla, doların durumu merak ediliyordu. Güne 7,56TL'den başlayan dolar düşüşünü sürdürerek 7,50 TL'nin altına indi.
Saat: 10:50 itibariyle Dolar 7,49 TL'den işlem görüyor:
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