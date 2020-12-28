Direksiyonu söküp, arkadaşına verdi; kurbağacık anahtarla aracı kullandı!
|28 Aralık 2020 09:50
|+Aa- Yazdır
Bartın'da, kurbağacık anahtarı direksiyona bağlayan sürücü, tehlikeye aldırış etmeden otomobili kullandı. Sürücünün, direksiyonu yan koltukta oturan arkadaşına verip, kurbağacık anahtarla otomobili kullandığı anlar, sosyal medyada tepki çekti.
Bartın'da, köy yolunda ilerleyen sürücü, kurbağacık anahtarı direksiyonun bağlantı yerine geçirerek otomobili kullandı. Kurbağacık anahtarı direksiyona bağlayan sürücü, "Arabayı mı sürmek istiyorsun sen? Al bari sür" diyerek direksiyonu yan koltukta oturan arkadaşına verdi. Arkadaşı da "Direksiyon elimizde kaldı" diyerek güldü. Sürücü, bu arada bağlı olan kurbağacık anahtarla direksiyonu hareket ettirdi. Araçta bulunanlar ise sürücüyü yavaş gitmesi konusunda uyarırken, sık sık güldü. Virajlı olan köy yollarında tehlikeye aldırış etmeyen sürücü, kurbağacık anahtarla aracı kullanırken, cep telefonu kamerasıyla çekilen bu anlar ise paylaşıldığı sosyal medyada tepki çekti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|CHP'li vekilin Pınar Gültekin'in babasına davadan vazgeçmesini teklif ettiği iddiası
28 Aralık 2020 11:39
|Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü
28 Aralık 2020 10:37
|Sosyal medyada canlı yayın yaparken kazayı görüntüledi
28 Aralık 2020 10:26
|Ortaokulda sapık öğretmen dehşeti
28 Aralık 2020 10:22
|İki sağlıkçıya 'Özel ilaç' davası
28 Aralık 2020 10:20
|Çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı
28 Aralık 2020 09:57
|3 iranlı 'polisiz' deyip dolandırdı
28 Aralık 2020 08:36
|Kiraladıkları araçların şase numaralarını değiştirerek satan çeteye operasyon
28 Aralık 2020 08:25
|Baca temizliği sonu oldu: 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti
28 Aralık 2020 08:01
|Yol verme kavgası: Oğlunu dövüp babasını öldürdüler
28 Aralık 2020 07:45