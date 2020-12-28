Kırklareli Belediye Başkanı: Şu an şebeke suyumuza ilişkin bir sıkıntımız yok

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, kentin su ihtiyacının karşılandığı Kırklareli Barajı'nda yaklaşık iki yıl yetecek suyun bulunduğunu belirterek, şu an şebeke suyuyla ilgili sıkıntılarının olmadığını söyledi.

Kesimoğlu, AA muhabirine, barajlardaki su seviyelerinin ciddi oranda düştüğünü ifade etti.

Şebeke suyuna ilişkin bir sıkıntı yaşanmayacağına inandığını dile getiren Kesimoğlu, "Şu an şebeke suyumuza ilişkin bir sıkıntımız yok. Yaklaşık 7-8 milyon metreküp yıllık su tüketimimiz oluyor. Şu an Kırklareli Barajı'ndaki seviye en az 16 milyon metreküpe tekabül ediyor, hiç yağış olmadığı durumda bile bu yıl ve önümüzdeki yıl su sıkıntımız olmayacak." dedi.

Kırklareli Barajı'ndaki suyun belirli seviyenin altına düşmemesi için Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in de hassasiyet gösterdiğini kaydeden Kesimoğlu, her şeye rağmen suyun daha dikkatli ve tasarruflu kullanılması gerektiği uyarısında bulundu.

Son yağışlarla barajdaki su seviyesinin de yükseleceğine inandığını söyleyen Kesimoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz artık suyumuzu Armağan Barajı'ndan almak istiyoruz. 7 yıldır da bu konudaki çalışmalar sürüyor. Armağan Barajı'nın su tutma kapasitesi 50 milyon metreküp. Dolayısıyla ihtiyacımızın çok ve çok üstünde bir kapasiteye sahip.

Ancak aradaki 22 kilometrelik hattın oluşturulması lazım. Yaklaşık 7 yıldır henüz tamamlanamadı. En kısa sürede tamamlanmasını ve su konusunda hiçbir tereddüt yaşamamamız gerektiğine inanıyorum."