1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,67 artışla 1.435,51 puandan başladı.
 28 Aralık 2020 10:06
+Aa- Yazdır
Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,48 puan ve yüzde 0,67 değer kazanarak 1.435,51 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,69 ve holding endeksi yüzde 0,34 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,77 ile orman, kağıt, basım, tek gerileyen ise yüzde 0,11 ile spor oldu.

Geçen hafta rekor üzerine rekor kıran BIST 100 endeksi, cuma günü 0,03 puanlık sınırlı artışla 1.426,03 puandan günü tamamlarken, günlük ve haftalık bazda tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bu hafta yurt içinde, yarın ekonomik güven endeksi ve perşembe günü Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile dış ticaret istatistiklerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu ifade etti.

Perşembe günü Avrupa'da yılbaşı tatilinin başlayacağını, cuma günü ise tüm piyasaların kapalı olacağını aktaran analistler, ABD'de teşvik paketinin onaylanması ve AB ile İngiltere'nin, Brexit sonrası ticaret ilişkileri belirleyecek anlaşma üzerinde uzlaşı sağlamasının ardından gündemin hafiflediğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.440 ve 1.455 seviyelerinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gram altın 455 lira seviyelerinde
28 Aralık 2020 11:09		 Dolar'ın düşüşü devam ediyor: 7,50 TL'nin altını gördü
28 Aralık 2020 10:56
Kripto para Bitcoin, 27 bin dolar sınırına dayandı
27 Aralık 2020 00:47		 Vatandaş en çok külçe, Cumhuriyet ve çeyrek altın alıyor
26 Aralık 2020 15:12
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
25 Aralık 2020 18:39		 Borsa günü rekorlarla tamamladı
25 Aralık 2020 18:31
Çeyrek altın günü 743 TL'den tamamladı
25 Aralık 2020 18:05		 Dolar ve avro günü kaç TL'den tamamladı?
25 Aralık 2020 17:47
Borsa günü rekorlarla tamamladı
24 Aralık 2020 18:23		 Faiz kararı çeyrek altını da düşürdü
24 Aralık 2020 17:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:39 - CHP'li vekilin Pınar Gültekin'in babasına davadan vazgeçmesini teklif ettiği iddiası11:26 - Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı11:25 - Yeni asgari ücret belli oldu11:14 - FETÖ'nün mahrem imamı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemi11:11 - Barış Pınarı bölgesinde 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi11:09 - Mühendislik öğrenimi gören memur zorunlu stajını kurumunda yapabilir mi?
11:09 - Gram altın 455 lira seviyelerinde11:09 - Çocuklara zararlı içeriklerin tek tuşla ihbar edileceği sistem devrede11:03 - Türk savunma sanayisi 2020'yi başarılarla doldurdu11:01 - Türkiye'nin en yüksek barajının gövde yüksekliği 265 metreye ulaştı11:01 - 'Horlama ve uyku apnesi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir'10:56 - Dolar'ın düşüşü devam ediyor: 7,50 TL'nin altını gördü
10:52 - Van ve Bitlis'te 3 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor10:43 - Koronavirüse yenik düşen cerrahın yarım kalan hayal gerçek oluyor10:38 - Kısıtlamada 3. kez yakalan genç kız: Hep merak ediyordum, işte o an bu an10:37 - Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü10:34 - Doğal gazda uzun vadeli kontratlar tarih oluyor
10:31 - Seren Serengil 46 kiloya kadar düştü, hastaneye kaldırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
İlber Ortaylı'dan 'Maşallah' açıklaması
Yeni asgari ücret belli oldu
Yılbaşında yeni korona tedbirleri geliyor... Erdoğan açıklayacak
Dolar'ın düşüşü devam ediyor: 7,50 TL'nin altını gördü
İstifa eden aday memurun dönüşüne dair önemli karar
Psikologlar kanun istiyor
Kredi kartınızdan izinsiz para mı çekildi: İşte Yargıtay'ın son kararı
Çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı
Kurumlarca memurların kademe ilerlemesinde sıklıkla yapılan hatalar
Üniversite personelinin kamu hastanelerinde sözleşmeli çalışma şartları belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Erdil Yaşaroğlu 1
bella ciao 1
İşverenin aşı olmayan çalışanını kovması 2
açlık 1
olay tv'nin kapanması 1
otobüs yolculugu 2
İlber Ortaylı'nın sunucu kıza Maşallah,şuna bak demesi 3
Batının,Allah'ın Resulüne saldırması 1
esaretin bedeli 2
Mesleğini yapamayan üniversite mezunu 3
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 226 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam