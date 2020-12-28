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Bakanlık, İBB'nin eski dönemine ait usulsüzlükleri incelemek üzere müfettiş görevlendirdi

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) eski dönemine ait bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak üzere 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.
 28 Aralık 2020 10:07
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Bakanlık, İBB'nin eski dönemine ait usulsüzlükleri incelemek üzere müfettiş görevlendirdi

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) eski dönemine ait bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak üzere 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.

İhlas Haber Ajansı
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