Bakanlık, İBB'nin eski dönemine ait usulsüzlükleri incelemek üzere müfettiş görevlendirdi
İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) eski dönemine ait bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak üzere 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.
|28 Aralık 2020 10:07
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